10 de Julio de 2017 20:43

“Aquilino no se va”

Ever Almeida expresó que Aquilino Giménez no irá a Rubio Ñu: el jugador fue cedido a préstamo por un año y habló con Regis Marques para cancelar el vínculo. El DT aclaró que el lateral no figura en la lista de Buena Fe de la Copa por un error de prensa.