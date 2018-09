El contador 2.0

Santiago Salcedo está a un gol de igualar el récord de Hernán Rodrigo López: el uruguayo es el máximo anotador del fútbol paraguayo, con 127 goles. Deportivo Capiatá será visitante en las próximas dos jornadas: frente a Nacional y Cerro Porteño.

Santiago Salcedo tendrá la chance de igualar y sobrepasar el récord de Hernán Rodrigo López como máximo artillero del fútbol paraguayo. El delantero está a uno de los 127 goles del uruguayo y necesitará un tanto para alcanzar y dos para superar al exjugador de Olimpia, Libertad, Cerro Porteño, Sportivo Luqueño y Guaraní. La primera oportunidad será ante Nacional, el lunes a las 19:15, en el Arsenio Erico, por la novena jornada. De no marcar, al atacante se le presentaría un escenario familiar en la décima fecha: jugar ante Cerro Porteño en la Nueva Olla (domingo 16 a las 18:00).

“Ojala ya se dé contra Nacional y si no, que se dé contra Cerro. Si se da en Cerro quedaría en familia y por todo lo que es para mí Cerro Porteño (…) Llegar a la Nueva Olla siendo goleador máximo también tendría otro color. Contra Cerro no festejo mucho los goles, no soy tampoco de gritar mucho los goles. Creo que los hinchas de Cerro no tienen porque enojarse”, contó el futbolista al Cardinal Deportivo.

Después que Salcedo fue fichado por el Escobero, debutó con gol en el empate 2-2 con Sol de América y volvió a anotar en el 2-1 al 3 de Febrero, creó un contador en su cuenta de Instagram: el jugador va tachando la cantidad de goles que anota acercándose el registro del charrúa, quien culminó en 2017 su carrera en el Aborigen.