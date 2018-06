Los no buscados del Olimpia

Marco Trovato habló en conferencia de prensa y desmintió que el franjeado este interesado en Robert Rojas, Santiago Salcedo o el uruguayo Diego Polenta. “Queremos traer calidad por sobre cantidad”, dijo el presidente del Olimpia, y contó quiénes se irán.

“Tenemos listas de quienes no continúan, de quienes irán a préstamo, y se trabaja en la lista de refuerzos. Queremos traer 1 o 2 futbolistas más o menos, no necesitamos más, esté el equipo campeón”, comenzó explicando el titular decano.

Salidas

En cuanto a quienes dejarían el club, el presidente del Rey de Copas explicó que la transferencia de Omar Leguizamón se cierra el lunes. Lo de Sebastián Ferreira lo maneja su representante y nos pidió tiempo hasta el viernes de la siguiente semana para analizar; tiene tres ofertas”, dijo Trovato.

“En el caso de Saúl Salcedo, teníamos un acuerdo con Huracán, pero el jugador no llegó a un acuerdo. Esperamos otras ofertas, pero tenemos un interés fuerte de Mexico; si no llega nada mejor, jugaría en el fútbol azteca”, indicó.

Trovato, además, mencionó que Olimpia está muy agradecido con Independiente de Campo Grande por haber tenido en sus filas a Sebastián Ferreira, y por dicho motivo le darán “prioridad” para prestar algunos jugadores.

Llegadas

Consultado por la situación de Dairon Mosquera, Trovato explicó que solo falta que el jugador se realice las pruebas médicas para confirmarlo como primer refuerzo. “Además, buscamos un central con pierna zurda, por petición del técnico Daniel Garnero”, comentó el olimpista.

Preguntado si al club le interesa Rojas, Salcedo o Polenta, Trovato contó: El central de Guaraní “es un excelente jugador, pero no es el que buscamos; queremos un zurdo. Delanteros, tampoco; tenemos un plantel largo en ataque; no tenemos interés en contratarlo (Santiago Salcedo), no porque no sea bueno, sino porque Roque, Jorge Ortega y Brian Montenegro están bien”, respondió el de Para Uno, y agregó que Diego Polenta tampoco les interesa.