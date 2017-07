Sixta Arce, mamá del niño José Carvallo, que fue rescatado en el Chaco luego de estar extraviado durante 29 horas, contó qué le dijo su hijo tras encontrarlo. El pequeño tenía mucha hambre y pocas fuerzas que apenas podía gritar para hacerse escuchar.

José Carvallo, de solo 9 años, salió de la casa en donde vive en la comunidad Obraje San Carlos (Alto Paraguay, 100 km al oeste de Fuerte Olimpo) el lunes en horas de la siesta para buscar a una persona a pedido de la esposa de un hombre que lo hospeda. Es decir, no vivía con su familia biológica, sino con otra que lo hospeda para que pueda ir a la escuela en la zona.

“Me dijo que entró a buscarle al señor y como no lo encontró, desvió el camino y se perdió en el bosque. Él vive allí porque va a la escuela. La esposa del señor le encargó que vaya a buscar a otra persona, desvió un almacén y se perdió en el bosque”, comenzó su relato la mamá del niño en conversación con radio ABC Cardinal.

“Muchos le vieron que salió del almacén pero no sabían hacia dónde se fue. La casa desde donde salió no está lejos de adonde fue. Se entretuvo con sus ovejas y se perdió. Luego vio un perro, lo siguió y se perdió”, continuó.

“Contó que caminó muchísimo, buscaba dos antenas de telefónica para guiarse. Ya no podía gritar, estaba demasiado cansado (...) Me dijo que durmió y le soñó a sus hermanos. Tiene cuatro hermanos. Me dijo: 'al despertarme se me entumecieron las manos y los pies’. Veía vacas, pero quería encontrar las antenas. Para hidratarse tomó agua del fruto del karanda’y. Cuando le encontramos no nos podía hablar”, manifestó.

La madre de José adelantó que volverá a llevar con ella a su pequeño y que ese era un plan que ya tenía antes de que ocurra este hecho. Detalló también que su hijo cenó ayer sándwich y jugos.