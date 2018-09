Bebé de tres meses murió porque se “politizó la salud”

Pobladores de la colonia Yaguareté Forest se manifiestan pidiendo justicia por la muerte de la bebé de tres meses debido a que un dirigente colorado le negó una ambulancia. "Porque se politizó la salud ocurrió esto", lamentó uno de los manifestantes.

"No más muertes por negligencia", reza uno de los carteles que portaban niños de la colonia Yaguareté Forest, de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Los alumnos dejaron esta mañana sus aulas y, uniformados, fueron en compañía de docentes y padres a pedir justicia para Noelia, la bebita de tres meses que falleció por complicaciones de salud al serle negada la ambulancia de la zona.

Primero se manifestaron frente al centro asistencial de la colonia y luego se trasladaron hasta la comisaría local. Además de carteles, portaban banderas paraguayas.

"Porque se politizó la salud ocurrió esto. Un grupo politiquero se adueñó de la ambulancia y ellos no permitieron que se le haya hecho llegar a la bebé y murió por el camino. Pedimos justicia para ella. Además, somos más de 4.000 habitantes y nuestro puesto de salud está tambaleando. Le pedimos al Ministerio de Salud que agrande este puesto de salud", expresó en ese sentido Ángel Martínez, uno de los manifestantes.

"Pedimos que intervengan el consejo, que está politizado, porque mucho ya reclamamos. La familia dijo que por ser liberal no se le dio la ambulancia. Ya sabemos todo cómo se manejan estas cosas en la zona, por lo tanto, este hecho también", agregó.

Rubén Marín es dirigente de Honor Colorado, docente en dos escuelas, turnos mañana y tarde. Este había alegado que no tenía orden de dar esta ambulancia y tenía miedo de que no se la devuelvan, informó el corresponsal de la zona, Omar Acosta.

Los domingos no funciona el centro de salud de la colonia y por ese motivo debieron llevarla al Hospital de Santa Rosa del Aguaray, donde tampoco había una ambulancia.

Por su parte, el padre de la bebé, don Anastasio, expresó que ahora recién está comprendiendo lo sucedido. “47 km nos fuimos de noche, entonces nos hicieron venir de nuevo. Nos derivaron a Asunción. Creo que sí, ahora recién creo que fue por eso (porque son una familia liberal que le negaron la ambulancia), ahora recién estoy entendiendo lo que pasó", indicó.

"Yo ya no recupero a mi hija, lo que pasó ahora es terrible. Agarró la dirigencia una comisión que no entiende cuál es su función, no entienden qué quiere decir la salud", lamentó.