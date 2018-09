Eliminar intermediarios políticos en Salud

El Dr. Juan Carlos Portillo, director de Servicios Generales del MSP, afirmó que se debe eliminar los intermediarios que no tengan vínculo con el ministerio ni el sistema de salud. Fue en referencia a la muerte de dos bebés por carencia de ambulancias.

“Lo que ocurrió ayer es una muestra de cómo no debe funcionar el Estado”, refirió Portillo este jueves en conversación con radio ABC Cardinal. Se refirió a la muerte de una bebé de año y medio en Humaitá, Ñeembucú, y otra de tres meses en Yaguareté Forest. En ambos casos, la demora en la provisión de ambulancias fue por supuestas cuestiones políticas y derivó en la muerte de las dos niñas.

Portillo, a cuyo cargo está el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), manifestó que nadie que no sea médico debe tomar la decisión de mover o trasladar pacientes.

“La decisión de trasladar a un paciente (...) para dejar un espacio es algo que está institucionalizado. Es parte de un acto médico (...) En relación a la atención dada se ajusta a lo establecido (...) En este caso lo que involucra a terceras personas está en curso de averiguación por la autoridad sanitaria nacional, el SEME...”, expresó el encargado del Ministerio de Salud.

En el caso de Yaguareté Forest se sindica como responsable a Rubén Marín, docente y dirigente colorado cartista que integra el Subconsejo de Salud Local, como el que impidió el uso de la ambulancia que pudo haber facilitado la rapidez en la atención de la bebé de tres meses que luego murió.

Sobre el caso de Humaitá, donde se responsabiliza al intendente de esa localidad, Victor Bordoli (ANR), de no haber facilitado el uso del ambulancia para asistir a la bebé de 18 meses, remarcó que “hay que eliminar la injerencia de actores no vinculados a la salud” que toman decisiones no vinculadas a este ámbito.

El representante del Ministerio de Salud prometió investigar los dos casos y determinar quiénes fueron los responsables por parte de la cartera estatal.

“La explicación (del asunto) fue que la operatividad de la ambulancia es asegurada por la Municipalidad, porque le paga al conductor y provee combustible”, explicó Portillo, que dijo que esto sí puede hacerse, pero que la ambulancia debe ser operada por los servicios del Ministerio.

Finalmente, Portillo comentó que el MSP tiene unas 250 ambulancias en su flota, pero que la operatividad se centra en Asunción y Central. “Una de las primeras cosas que hicimos fue solicitar el relevamiento de la flota de ambulancias del Ministerio de Salud. Tenemos algo así como 250, un poco más, de vehículos que están distribuidos a lo largo y ancho del país. Tenemos más de una ambulancia por distrito, pero en Asunción hay más hospitales, por ejemplo”, concluyó.