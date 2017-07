Decreto es “una aberración”

“Lo que hizo el presidente es una aberración judicial”, expresó el representante de Concret Mix en relación a la transferencia del Cerro Ñemby al municipio. Explicó que existe un proceso judicial y mientras este dure no se puede innovar ni contratar allí.

ETIQUETAS

Emigdio Loreiro, asesor jurídico de Concret Mix, empresa que lleva cerca de medio siglo explotando del Cerro Ñemby, aseguró que lo que hizo el presidente Horacio Cartes, al firmar un decreto para traspasarlo al municipio de Ñemby "es una aberración judicial".

“Lo que hace el presidente no puede hacer jurídicamente hablando. Políticamente puede hacer cualquier cosa, pero administrativamente no puede hacerlo”, señaló Loreiro, en conversación con ABC Color.

Concret Mix S.A inició un juicio por incumplimiento de contrato el año pasado contra el Estado paraguayo, por una prórroga hasta el 2023 que el MOPC no reconoce. En dicho proceso Concret Mix obtuvo un amparo judicial que dictaba una medida judicial que prohíbe innovar y contratar en el Cerro Ñemby mientras dure el proceso, según explicó Loreiro.

El asesor jurídico añadió que el decreto es un acta administrativa y como es un acto que dispone del cerro tiene que ser por una Ley. Además argumentó que, por otro lado, hay una disposición judicial que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene que acatar, y ya está notificado de esto. “No solamente está firmado por un juez, sino por tres miembros de la Cámara de Apelaciones”, añadió.

El terreno del cerro

“En el decreto el inmueble en razón que quiere transferir el MOPC no tiene una finca. No sé qué lo que va a transferir. No tiene finca, no tiene nada. Porque la expropiación en sí no se expidió en su momento oportuno, en el 72 por así decirlo. Jurídicamente hablando es una aberración, políticamente hablando podés hacer lo que quieras, pero violando todo”, manifestó Loreiro.

Acciones que tomará Concret Mix

Concret Mix puede solicitar o la anulación del contrato o ampliar la indemnización, ya que antes lo solicitaban al MOPC por incumplimiento de contrato, ahora podría alcanzar también al municipio de Ñemby.

“Pasar el cerro Ñemby a la municipalidad es querer transferir solamente para tirar el fango a otro lado”, finalizó.

El último contrato para la explotación del cerro Ñemby entre Concret Mix y el MOPC fue firmado en el 2013 y decretado por el presidente en el cargo, que disponía su término el 28 de mayo del 2016 e inmediatamente Concret Mix debía disponer el cierre de la cantera con un plazo de 120 días.

Pero Loreiro sostuvo que ese mismo año, unos meses después, firmaron una adenda con el MOPC que extendía el contrato de explotación por 10 años más. Sin embargo, el MOPC negó tener en su expediente dicho documento, por lo que no reconoce la adenda.