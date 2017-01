Firmata contra los bomberos expulsados

Bomberos que apoyan la gestión del directorio de la institución iniciaron una contracampaña contra la juntata de firmas de los que fueron expulsados. Justifican la decisión del Tribunal de Justicia reafirmando que se infringieron normas durante protesta.

Luego de la expulsión de diez miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, se inició una campaña juntando firmas para que éstos sean reincorporados, iniciativa que tuvo gran aceptación por parte de varias compañías de todo el país.

Ahora surgió un grupo que, en contrapartida, apoya a la decisión tomada por la instancia bomberil, argumentando que la sanción recibida condice con las reglas de la institución. Entre los firmantes de la misiva se encuentra Ernesto Valdez, hijo del presidente del CBVP, Rafael Valdez, uno de los 11 imputado por la justicia ordinaria.

Otros imputados son Miguel Ángel Riera, Carlos Torres Alujas (comandante), Luciano Florenciáñez (secretario) y Daniel Aquino (comandante), Mario Luis Gini (tesorero), Elías Ramírez, Rolando Valdez, Roberto Bogado Jara, Óscar Acuña y Ramón Meza.

En la nota reiteran que durante la manifestación hecha por estos bomberos hubo “atropello a la sede del Directorio y Comandancia Nacional; interferencia a la frecuencia radial de emergencia; difamación y calumnia hacia voluntarios; mal uso de las Unidades de Emergencia, uso no autorizado de distintivos y uniformes así como el de abrogarse funciones no autorizadas, entre otras faltas (...)”. Esto pese a que en el informe de la Policía Nacional no fue registrado acto violento alguno.

Hay que recordar que el pedido de sumario contra los hoy expulsados fue hecho por el directorio, entre los que se encuentran varios imputados -entre ellos Valdez- por hechos de corrupción, como ser el desvío de recursos de la entidad

Otros “oficiales firmantes” de la nueva nota son Elías Ramírez, Daniel Aquino y Carlos Torres Alujas (éstos tres, imputados), además de Juan Fernando Añazco, Vicente Caballero, Eladio Quintana, José Duré, Luis Salinas, Osvaldo Benegas, Miguel Benítez, César Vallejos, Arnaldo Portillo y Richard Ojeda, entre otros.