Estrés postraumático en Ciudad del Este

Tras el violento asalto a Prosegur en Ciudad del Este, es posible que los habitantes de la zona, especialmente quienes fueron testigos y aquellos que ven reiteradamente las imágenes, sufran de estrés postraumático. Hay que estar atentos a los síntomas.

"Este video filmó el compañerito de mi hijo", dice una mamá en un grupo de WhatsApp. Al abrir el archivo se ven las luces de unos disparos y se escucha el estruendo. Centenares de familias fueron testigos en alguna medida de lo ocurrido esta madrugada y el estrés postraumático podría afectar a sus miembros.

Cuando ocurre un incendio de grandes proporciones, accidentes de gran magnitud o un atraco violento como el de Ciudad Del Este, donde hubo explosiones y balaceras, existen posibilidades de que estos hechos afecten psicológicamente a la población, especialmente a los niños, ya que se enmarcan en lo que sería una catástrofe. Por ese motivo, la psiquiatra Mirta Mendoza, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud, da algunas recomendaciones.

En psiquiatría, una catástrofe es un hecho imprevisto que altera el orden de las cosas, por lo que resulta un acontecimiento traumático.

Los niños de los alrededores que hayan presenciado los sucesos o escuchado los disparos y explosiones son los más vulnerables. Las autoridades de la zona suspendieron las clases debido a los momentos de tensión vividos durante la madrugada.

Los síntomas de alerta pueden ser: cambios de conducta, ansiedad, angustia, miedo o, inclusive, los más pequeños que ya no orinan en la cama es probable que recaigan. Otras manifestaciones son: dificultad para dormir, temores de salir o miedo extremo al ver, por ejemplo, a un policía. Estas señales reciben el nombre de estrés postraumático.

“Es importante resaltar que los cambios de conducta pueden aparecer inmediatamente o varios meses después del hecho, por lo que a veces los padres ya no los relacionan y no entienden a qué se debe el cambio de comportamiento de sus hijos”, explica la psiquiatra Mirta Mendoza, del Ministerio de Salud.

¿Qué hacer en estos casos?

Lo que los padres pueden hacer en el primer momento, en caso de que su hijo o hija hable del tema, es darle seguridad, explicarle que fue un hecho particular, que ya pasó y no hay peligro; evitar hablar frente a los niños de la gravedad del tema y tratar de que no observen las imágenes varias veces.

Una vez detectados algunos de los síntomas citados, el siguiente paso es llevar al niño a un centro asistencial y, en este caso, la doctora Mendoza comenta que el hospital regional de la zona cuenta con los profesionales capacitados en estos temas. “Es recomendable que los chicos no estén expuestos una y otra vez a las imágenes de los medios de comunicación y las redes sociales en la medida posible”, recomienda.

El estrés postraumático se debe al efecto que causa en la persona el recuerdo de la amenaza creada, aunque ya no se encuentre en presencia de la misma.

“No es algo que se deba menospreciar o descuidar, ya que puede afectar la vida escolar de los niños, su relacionamiento social; buscarán aislarse y hasta pueden caer en un cuadro depresivo que es cuando el estrés postraumático se vuelve crónico", finalizó.