IPS suspende licitación

Armando Rodríguez, titular de IPS, confirmó que se suspende la licitación para contratar guardias por unos G. 140.000 millones, luego de detectarse irregularidades. Esto se da tras denuncias de ABC y un intento de soborno para frenar las publicaciones.

Luego de reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el titular del IPS, Armando Rodríguez, comunicó oficialmente la suspensión de la cuestionada licitación, a través de la cual se iba a pagar la millonaria suma a las firmas SST Security Service Technology SA y Bullers SA. Ambas están vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exlegislador de la ANR José Chamorro.

Rodríguez dijo en la fecha que se volverá a hacer un llamado, porque afirmó que el servicio es necesario para la institución.

“La intención del presidente de la República es que no estemos bajo sospechas en ninguna circunstancia, bajo ningún proceso turbio que pueda existir. Por ello, el Presidente ha ordenado que se reinicie el proceso; vamos a llamar a una nueva licitación para que las empresas se presenten con todas las garantías”, afirmó.

No obstante, señaló que el valor no es lo más cuestionable, porque enfatizó que se trata de un contrato por 18 meses para cerca de 700 guardias que se debe tener las 24 horas, con toda la tecnología que adquirieron en cuanto a cámaras de seguridad, por lo que no descarta que el precio de la próxima licitación sea similar.

En cuanto a las irregularidades que detectaron en el proceso, admitió que una de estas es quizás el elevado precio por el servicio, de G. 140 mil millones, aunque agregó que llamó la atención la poca participación de empresas que hubo.

“Lo que pretendemos es que haya mayor participación, porque ante una mayor competencia, eso hace que disminuyan los precios, lo cual le conviene al IPS”, agregó.

Al ser cuestionado sobre las condiciones, respondió que el IPS invirtió en todo lo que se refiere a software y monitoreo de cámaras, por lo que el manejo de esta tecnología debe estar incluido en el contrato.

“En el pliego dice claramente que sea compatible con el sistema, esa condición no podemos dejar de poner, porque eso significaría dejar de lado toda la inversión ya hecha en tecnología”, aclaró.

Con respecto al soborno de G. 22 millones a un periodista de ABC Color para que no siga publicando al respecto, dijo que se enteró a través de la plataforma digital. “Yo desconozco un poco el hecho, no quiero decir que sea mentira o cierto; no obstante, no tenemos nosotros conocimiento oficial de la situación”, aseveró.

"Nunca me han ofrecido ningún dinero. Nunca he recibido ninguna propuesta de esta naturaleza. Sí, hablo con políticos, dueños de empresas farmacéuticas, con todos los proveedores, pero nunca he tenido ningún ofrecimiento", enfatizó.

Cancelaron "antes de la denuncia por soborno"

En contacto telefónico con el programa Periodísticamente, de ABC Cardinal, el residente del Consejo de Administración del IPS, dijo aseguró que ya habían tomado la decisión de cancelar el llamado antes de que saliera a luz el caso de soborno denunciado por el periodista Juan Carlos Lezcano.

“Las denuncia de irregularidades que ocurrieron alrededor del proceso generaron este debate. Esta mañana temprano ya había recibido indicaciones del presidente de que pase por el palacio, estaba esperando nada más un horario en el que él me pudiera atender. La denuncia de soborno ocurrió a las 10:000 u 11:00 cuando ya estábamos reunidos con el presidente para analizar esta situación”, aseguró el titular de la previsional.

No obstante, reconoció que el caso de soborno “vino a darle más aditamento al tema, aunque hay que reconocer que no ocurrió en el seno del IPS, sino departe del proveedor que estaba en la puja por adjudicarse la licitación”,manifestó Rodríguez.

Reconoció que la prestación del servicio de monitoreo y vigilancia “tiene un componente de direccionamiento”, pero que tiene que ver con la dependencia tecnológica.

“Hay unos softwards que tienen una dependencia tecnológica que el que vendió se encargó de ponerle. Ahí es donde puede haber una dependencia, de una empresa que cuenta con los servicios de mantenimiento y las características tecnológicas

En algunos casos, no tenemos de otra que hacer el trato con la empresa que nos vendió y tiene la representación de los equipos”, ejemplificó el presidente de IPS.

No obstante aclaró que no se habla de marca sino simplemente de compatibilidad de la herramienta con el sistema que el IPS ya tiene. “Porque sino viene el mismo tendríamos que desechar la inversión que se hizo antes”, agregó.

Informó que en el reinicio del proceso, harán lo posible por abrir la licitación al máximo posible, de manera a que se presenten más empresas.

Dijo también que si la ley de Contrataciones Públicas no se los impide, pueden volver a presentarse al concurso las mismas empresas que ya se presentaron en la licitación recientemente cancelada.

Finalmente se le consultó si tiene una relación de amistad o de familia política con el senador Dionisio Amarilla, a lo que respondió que no le une ningún vínculo al parlamentario.

Eso sí, admitió que son muchos los senadores y diputados con quienes se reúne y conversa diariamente, pero que Amarilla nunca fue a visitarlo.