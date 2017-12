Audios: ¿votos por el silencio en el Senado?

Pese a ser la misma causa, hubo postura distinta entre la forma en que Jorge Oviedo Matto y Óscar González Daher dejaron el senado. Antes de la votación, Oviedo imploró que acepten su renuncia y dijo que no “delatará” a nadie. Así votaron hoy.

La semana pasada, en sesión extraordinaria, el Senado suspendió por 60 días sin goce de sueldo a su colega Óscar González Daher, por uso indebido de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y luego, en una sesión extra, se procedió a retirarle la investidura de senador. Todo esto pese a la nota de renuncia que el senador colorado cartista había presentado en la Cámara Alta.

Leer más: Histórico: Senado echa a González Daher

El mismo libreto se pretendía seguir este martes. Sin embargo hubo un tratamiento distinto. En la plenaria Oviedo Matto pidió no ser humillado como González Daher y solicitó se acepte su nota de renuncia presentada en la fecha.

Dijo además, sobre los audios en los que aparece realizando presunto tráfico de influencias en el JEM, que sabe muchas cosas y nombres, pero que "no delatará a nadie" porque no es "kuña'i".

“La vez pasada dije que acá vamos a hablar y vamos a decir muchas cosas, y les digo hoy que ni si me cuelgan de dos dedos del pie por dos días no voy a decir nada. Eso lo dije en un momento de nervios. No digo que no es cierto... no voy a decir nada nomás. Porque eso es actuar de ‘kuña’i’, de pichado, de delator. Yo no soy delator.. nunca fui delatar y no empezaré a mis 51 años. No soy de entregar tampoco ni traidor”, exclamó el parlamentario al inicio de la sesión extra.

Durante la votación, 25 de los 42 senadores presentes aceptaron la "decorosa" salida de Oviedo Matto del Senado.

Al respecto, el senador Juan Carlos Galaverna argumentó su voto a favor de la aceptación de la renuncia de Jorge Oviedo Matto, señalando que no se tenían los dos tercios de votos para la suspensión. “Además, muchísimos colegas me manifestaron que iban a acompañar la pérdida de investidura solamente si se aplicaba la mayoría absoluta de dos tercios de votos (30)”, agregó.

Acotó que el efecto de la pérdida de investidura y la aceptación de su renuncia, en cuanto a la ausencia del senador Oviedo Matto por el resto del periodo, es “exactamente lo mismo”.

Galaverna había votado a favor de la pérdida de investidura de Oscar González Daher en las sesión anterior y cuando fue consultado sobre su cambio de postura reiteró que esa vez solo se necesitaba una “mayoría simple” y esta vez no se contaba con los votos.

“Me dicen que hay gente que teme aparecer en los audios. No dejo de creer pero ruego que no sea así. Quiero creer que no es cierto, pero no descarto que así sea”, subrayó respecto a la suerte de amenaza lanzada por Oviedo Matto, quien indicó que no delatará a nadie en los casos de tráfico de influencia.

Galaverna relató que Oviedo Matto le encaró antes de la sesión de hoy en el baño, puesto que él no le atendió las insistentes llamadas porque asegura que todos los teléfonos están siendo monitoreados. El ahora exsenador le solicitó que apoye la aceptación de su carta de renuncia.

Finalmente, 25 Senadores aceptaron la renuncia de su ahora excolega. La bancada de Colorado Añetete se vio dividida, puesto que algunos de sus integrantes votaron a favor y otros en contra de la renuncia.

Por su parte, Luis Castiglioni (ANR disidente) opinó que Oviedo Matto habría venido hablando con muchos colegas y al darse cuenta de que "no podía continuar" tomó la decisión de renunciar. Calificó lo sucedido hoy en el Senado como un caso gravísimo de demostración de la degradación de la administración de la Justicia

El senador Carlos Filizzola sostuvo su postura a favor de la pérdida de investidura y solicitó que todos los que son mencionados en los audios sean procesados.

Así se votó

La bancada colorado cartista votó por la aceptación de la renuncia de Oviedo Matto. La misma acción tomaron los liberales llanistas y no llanistas.

Llamó la atención que tres senadores de Colorado Añetete votaran por la solicitud de Oviedo Matto: Silvio Ovelar, Juan Carlos Galaverna y Oscar Salomón.

La bancada del Frente Guasu, del Partido Democrático Progresista, los independientes y la mayoría de los colorados disidentes, como Mario Abdo Benítez, rechazaron la renuncia, pues pretendían retirar la investidura del senador oviedista.

A continuación, la lista de votación por la renuncia de Oviedo Matto.

Otro que puede volver

La ausencia de Oviedo Matto en el Senado sería solo temporal, ya que tiene altas chances de volver a asumir el cargo el 30 de junio del año próximo, para cumplir el periodo 2018-2022. El mismo es candidato número 1 a senador de su partido, la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace).

Lea más: Se fue... ¿pero volverá?