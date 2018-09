Marito no identificó a Cucho

El presidente Mario Abdo Benítez dijo que no identificó a Cucho entre los miles de personas que visitaron su vivienda cuando estaba en campaña electoral. Dijo que no mentirá que es su casa, pero sostuvo que hay “millones” de fotos suyas con la gente.

“Esa foto, no sé. Es el quincho de mi casa, desde donde nosotros hemos hecho toda la campaña de la Junta de Gobierno y de las elecciones nacionales. He recibido y tengo más de 3 millones de fotos. No puedo decir si es falsa o es verdadera; lo que sí puedo decir es que no identifico a las personas”, indicó Mario Abdo Benítez desde Palacio de Gobierno sobre la foto difundida donde se lo observa junto al hoy detenido por narcotráfico, Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho.

Lea más: Abdo: "Que el Poder Judicial se ponga los pantalones"

“Nunca antes en la historia del Paraguay se ha dado un grupo tan duro al narcotráfico. Creo que esa es la noticia, y hay que profundizar la investigación, como dije, caiga quien caiga; desde el presidente de la República para abajo”, insistió repitiendo su discurso de esta mañana de que no encubrirán a nadie.

El Mandatario negó que Cucho haya aportado para su campaña, pero no quiso poner la mano en el fuego respecto a la campaña regional del diputado Ulises Quintana, en cuyo poder estaba una de las lujosas camionetas del presunto narco.

Lea más: Quintana: narco solo “le prestaba” la camioneta

"Oficialmente, y que conozca, no (recibimos su dinero). Nosotros tenemos una contabilidad limpia de campaña, donde no figura el aporte de esta persona. Ahora, en Alto Paraná, por ejemplo, nosotros tuvimos 4 o 5 candidatos a diputados. A quiénes recurren ellos para su financiación, en sus campañas regionales, nosotros no conocemos”, apuntó.

Noticia en desarrollo