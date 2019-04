Abdo no recibió a Payo Cubas

El controvertido senador Paraguayo Cubas, recientemente suspendido, fue al Palacio de López para reunirse con el presidente Mario Abdo Benítez sobre el problema de las inundaciones en Encarnación. El mandatario no lo recibió.

Cubas ingresó al Palacio a las 9:15 y, fiel a su estilo, lo transmitió a través de Facebook Live, con una audiencia que superó los 8.000 espectadores en los primeros minutos y numerosas reacciones y comentarios de apoyo de sus seguidores en la red social.

Lea más: Payo le caerá a Marito

El senador llegó acompañado de un grupo de dirigentes para hablar sobre el problema en el barrio Mboi Ka´é de Encarnación, donde se produce un “efecto palangana” que causa inundaciones con cada lluvia y afecta a unas 25 familias, situación que se repite desde la construcción de la represa de Yacyretá.

“Yo tengo fe que va a venir, es un tema interesante. Voy a esperar”, dijo Payo al enterarse de que el mandatario no se encontraba en el Palacio en ese momento. “El martes pasado comuniqué a la Presidencia que iba a venir con el afán que me reciba. Si recibe a delincuentes como José Ortiz y Blas Llano, puedo ser recibido también”, expuso.

Lea más: Payo Cubas dijo que pedirá interpelar al ministro Wiens por tema Yacyretá

Sostuvo que el dinero que tenía que ser destinado para solucionar el problema de las familias de Mbóy Kaé fue robado por Fernando Lugo cuando era presidente. “Ya le cuestioné (a Lugo), le dije que es el ladrón de la palangana”, expresó.

Sobre su suspensión, aseguró que es inconstitucional y que no pueden ocupar su banca porque la Cámara no necesariamente debe tener 45 miembros para funcionar. Además mencionó que de acuerdo a la Constitución Nacional, solo se debe reemplazar a un senador en caso de renuncia, muerte o inhabilitación, no en caso de suspensión.

Sostuvo que de todas formas irá a hacer oficina en la Cámara de Senadores y que los miércoles hará lo mismo pero en el Mercadito N° 1, de 14:00 a 20:00.

Payo y las dirigentes coloradas que lo acompañaban no fueron recibidos por Mario Abdo Benítez, ya que el presidente no se encontraba en el Palacio. “El Presidente no está, para variar. Está en su casa. De cualquier forma, él no tiene obligación de recibirme, pero me parece que hubiera sido pertinente hacerlo”, criticó.

Listas sábana

El próximo 25 de abril se tratará en el Congreso el desbloqueo de las listas sábana y, al respecto, Payo instó a la ciudadanía a movilizarse para hacer presión sobre los legisladores. “Ese tema de autoconvocados ‘ndoikoi’ (no funciona). Yo les convoco, Payo Cubas, para el 25”, dijo.

Estimó que habrá 10 mil personas en las plazas de Asunción y otras 15 mil en distintos puntos del país, a pesar de que será en horario laboral. “Si no dejan un día el horario laboral, van a ser esclavos el resto de su vida”, dijo.

Incidente con Calé

También habló sobre el último episodio antes de su suspensión en la Cámara de Senadores. "Lo que pasó con Calé (Galaverna) fue lo siguiente: él pidió que yo no hable más y yo me tenía que defender, por eso (Enrique) Bacchetta, con buen tino, pidió que se abra la lista de oradores. ¿Cómo pio yo no me voy a defender?", cuestionó.