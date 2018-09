Motivos para echar a Alliana

La idea de hacer un juicio político al presidente de la Asociación Nacional Republicana, Pedro Alliana, sigue firme y va ganando adherentes. Son varios los motivos, entre ellos, apañar a corruptos y no cumplir con los estatutos.

Alfonzo Romero Correa, miembro titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), dijo a ABC Color que están conversando con integrantes de la Junta de Gobierno del Partido Colorado para realizar un juicio político a Pedro Alliana por mal desempeño de sus funciones como titular de la ANR y, así, removerlo del cargo.

“Él ha perdido la confianza de una parte importante de la Junta de Gobierno. Estamos empezando a hablar por lo menos ya, porque antes (del cambio de gobierno) no se podía hablar siquiera del tema. Nosotros entendemos que el Partido Colorado se ha vuelto un encubridor de gente corrupta”, aseguró.

“Yo desde diciembre del año pasado he presentado nota solicitando al presidente que llame a una sesión urgente para que dé una postura oficial con relación a un senador y miembro titular de la Junta Gobierno, que era Óscar González Daher, para encubrirlo, por pedido y capricho de su patrón Horacio Cartes (expresidente de la República)”, agregó.

El legislador luqueño había sido expulsado del Senado en el periodo anterior, pero la ANR volvió a incluirlo en su lista para las elecciones de abril pasado, y logró nuevamente una banca en la Cámara Alta a pesar de que estaba imputado por supuesto tráfico de influencias, asociación criminal y soborno. Ahora también es investigado por presunto lavado de dinero, pero debió dimitir a su cargo por la presión ciudadana.

Romero señaló, además, que el Partido Colorado está sin sesionar en lo que va del años. Alegó que solo en una ocasión se reunieron este año, en una extraordinaria, durante una visita de Mario Abdo Benítez, cuando fue presentado como candidato a presidente de la República por la Lista 1. Entretanto, según el estatuto la ANR, debería reunirse al menos dos veces al mes.

“Yo estoy seguro de que él no llamaba a sesión para que no se toque ese tema. Un partido sin voz, sin tener participación hoy día en los sucesos que ocurren a nivel nacional. ¿Cómo nosotros vamos a convertirnos en un partido de vanguardia, de ser atractivos para los jóvenes y organizaciones sociales, si nosotros demostramos que no sesionamos por no querer tocar el tema Óscar González Daher? Es una situación particular de Alliana; no todos los miembros pensamos de la misma manera”, manifestó.

Añadió que incluso hay miembros de la Junta del Gobierno que han fallecido, otros que pidieron permiso porque ocupan cargos en el gobierno actualmente, y los que deben reemplazarlos no pueden asumir porque no hay sesión.

Finalmente, expresó que también había solicitado al titular de la ANR un informe sobre los funcionarios y detalles de cómo se maneja el partido, pero jamás recibió respuesta. “Me da para pensar que no hay una buena gestión. Por eso están queriendo ocultar los datos”, concluyó Romero.