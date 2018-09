Quintana prometía desafuero para todos

El diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), quien usaba la camioneta que pertenece a un presunto narcotraficante de Alto Paraná, había prometido que no le “temblaría el pulso” para pedir el desafuero de todos sus colegas de la Cámara Baja.

Ulises Quintana, diputado de Colorado Añeteté, es el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Semanas atrás, había prometido que no le temblaría el pulso para recomendar el desafuero de todos sus colegas requeridos por la Fiscalía en supuestos casos de corrupción.

Lea más: Quintana promete dar el desafuero a todos

“Los diputados que sean requeridos por la Justicia y que tengan los méritos pertinentes para ello serán desaforados; de esta manera, estaremos incentivando el compromiso de la transparencia y la honestidad en las gestiones de los legisladores”, había manifestado en un comunicado de la Cámara Baja.

Quintana tenía en su poder una Toyota Land Cruiser modelo 2008 propiedad de Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, un presunto narcotraficante de Alto Paraná cuyas propiedades fueron allanadas en 21 operativos simultáneos ayer. El diputado aseguró esta mañana que lo conoce hace un año por ser un “empresario” de la zona y admitió que utilizó dos vehículos suyos para la campaña de las últimas elecciones de abril.

Lea también: Tumban una organización de tráfico y lavado en el Este

Aseguró que no tenía idea ni sospechó nunca que “Cucho” podría estar vinculado al lavado de dinero y tráfico de drogas. Sin embargo, en varios medios de prensa ya se había publicado sobre algunos hechos vinculados al presunto narcotraficante, pese a que las denuncias nunca corrieron gracias a que, aparentemente, tenía inmunidad en la Fiscalía y la Policía Nacional.

Finalmente, el diputado afirmó que está disponible para que se inicie cualquier tipo de investigación, pues no encontrarán nada irregular. “Estoy abierto a cualquier investigación. No tengo nada que ocultar y me pongo a disposición de la Justicia, de la ciudadanía y de la opinión pública”, manifestó.

Lea también: Diputado entregó camioneta que sería de un narco