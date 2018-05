Renunció Horacio Cartes

El presidente de la República, Horacio Cartes, presentó renuncia a su cargo este lunes en una nota dirigida al Senado. El jefe de Estado busca, de esta forma, jurar como senador activo, violando la Constitución.

Finalmente, Horacio Cartes presentó su renuncia como presidente de la República. El siguiente paso consiste en que el Senado estudie la nota presentada por el jefe de Estado y acepte o no su dimisión. Hasta el momento, los votos en la Cámara Alta son muy volátiles y de esto depende el futuro inmediato del mandatario.

La renuncia fue llevada al Congreso por uno de los más leales senadores cartistas, Juan Darío Monges.

Lea más: Cartes pendiente de que le avisen para presentar hoy al Congreso su renuncia

De aceptarse la renuncia de Cartes, jurará como senador activo el 1 de julio, toda vez que haya quórum para que esto se dé. Entonces, Alicia Pucheta se convertirá en la primera mujer presidenta del Paraguay y ejercerá el cargo hasta el 15 de agosto, cuando entregue el bastón presidencial a Mario Abdo Benítez.

Si el Senado no hace quórum o no existen los votos necesarios para aceptar la renuncia de Cartes, su situación jurídica se tornará incierta, ya que no podrá jurar el 1 de julio y deberá terminar su mandato el 15 de agosto. Lo que ocurra después es imprevisible y dependerá del nuevo Congreso el destino de Horacio Cartes.

Lea más: Cartes utiliza figura de Pucheta como mujer para esconder un contubernio

El Presidente viola de esta forma el artículo 189 de la Constitución, que obliga a los expresidentes a ser senadores vitalicios, con voz pero sin voto. El viernes pasado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral proclamó como senador activo a Cartes siendo aún presidente, un hecho sin precedentes.

Lea más: Indicios de manipulaciones en el aviso de supuesta muerte de Edelio

Horacio Cartes no solo fue habilitado por algunos jueces legales en el Tribunal Superior de Justicia Electoral tras varios pedidos de impugnación a su candidatura, sino por ministros de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos estaba Alicia Pucheta, quien resolvió a favor de Cartes, renunció como ministra de la Corte y después se convirtió en vicepresidenta tras un acuerdo político, en otra grosera violación a la independencia de las instituciones.

Camiones de mudanza ya fueron vistos este lunes en Mburuvicha Róga, lo cual confirma que Cartes ya retirará sus pertenencias de la residencia presidencial.