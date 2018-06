Rusia suspende a frigoríficos

Rusia suspendió la importación de carne de dos frigoríficos paraguayos por la presencia de antibióticos en cantidades que superan el límite tolerable. La medida es por tiempo indefinido.

ETIQUETAS

“Los frigoríficos son Frigochaco y Frigonorte. El ruso es nuestro mayor mercado. La preocupación es que no caigan otros frigoríficos", informó en contacto con ABC Cardinal Fredy Estigarribia, actual titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), al confirmar la medida de Rusia.

Lea más: Carne: Rusia, principal comprador

La disposición se debería a la presencia de un antibiótico en la carne llamado oxitetraciclina. Según explicó Estigarribia, es normal la utilización de esta sustancia, pero en este caso detectaron en la carne una medida superior a la requerida por el mercado ruso.

Lea también: Carne gana en Rusia y cede en Chile

“Ellos piden que la cantidad máxima (del antibiótico) en la carne esté por debajo de los 10 miligramos por un kilo en carne. En este caso, al hacer el análisis encontraron más que eso. No tengo todavía el número, porque todavía no me pasaron una comunicación oficial de allá. Ahora vamos a interiorizarnos”, manifestó.

Al entrar en detalles en torno a la sustancia observada, el alto funcionario mencionó que “es un antibiótico muy común” en el sector ganadero. Mencionó que “lo utilizan todos los ganaderos; solo que deben aplicarlo hasta 18 ó 45 días -dependiendo del efecto- antes (de la faena), para que eso no quede en la carne”.

Agregó que Argentina también fue suspendida y que el país vecino ya realizó una contrapropuesta. En ese sentido, sostuvo que es cuestión de conversar, porque las normas en cada país son diferentes. “Allá se acepta un nivel muy bajo y en otros países un poco más alto”, explicó.

El sector cárnico ya se vio afectado recientemente por el escándalo del cargamento de Frigoríficos Concepción que ingresó al país sin certificado sanitario de Senacsa. Además otras firmas se vieron implicadas en esa infracción administrativa.

Lea más: Cuatro frigoríficos serán multados por el MIC

El hecho tuvo graves consecuencias como el cambio de varias autoridades nacionales, altas sanciones y también el 10 de mayo pasado, Rusia decidió suspender las compras de dicha firma.

Nota relacionada: Rusia suspende a Frigorífico Concepción