El sampedrano que se alistó a los 16 años y lo narra con lucidez

Por Omar Acosta, corresponsal

SAN PEDRO. Don Félix Cantalicio Velázquez Fleitas nació un 18 de mayo de 1916, camina firme, se expresa claramente y mantiene muy presente la hazaña de defender la patria durante la contienda chaqueña.

Con mucha pasión nos relató algunas anécdotas de su participación en la Guerra del Chaco. Comentó que a sus 16 años pidió permiso a su padre para participar en la guerra. Desde la orilla del río Jejuí, compañía Poroto del distrito de Puerto Antequera, departamento de San Pedro, fue a presentarse para defender como soldado a la patria.

"Me dijo un doctor que era joven y chico de estatura, que no podía participar de la guerra, pero me preguntó si quería servir a la patria y le respondí: 'porque quiero defender la patria estoy aquí, firme'. Me envió entonces como enfermero al hospital. No me hallé allí y salí a buscar a los que juntaban a quien llevar a la guerra. Yo los esperé y cuando me preguntaron qué hacía en la calle les dije que quería ir a la guerra y me llevaron. Caminé mucho para llegar al sitio de combate", recuerda.

Siguió relatando: "Nos bajamos del tren y comenzamos a caminar, había pocos camiones en esos tiempos. Cuando culminó la guerra, primero hubo tres meses de tregua y al término se escucharon infernales tiros de armas. Todo lo que teníamos disparamos para celebrar".

Manifestó que lo más difícil fue la alimentación y el agua. "Les cuento: entramos en maniobra, nos dieron cuatro galletas, un vaka'i y un jarro de agua. Eso era todo. Fuimos cuatro días y cuatro noches sin descansar", narró.

En otro momento, pidió más patriotismo. "Las autoridades de antes eran más patrióticas. Las de ahora no dan ventajas a los pobres, solo ellos quieren tener todo. No debemos tener miedo para decir que los pobres no tienen trabajo. Si cultivamos, no nos pagan bien por la producción".

Lamentó que nunca haya recibido la visita de autoridades. "Nunca me visitaron las autoridades, ni saludos me envían", dijo.

Actualmente, vive en la comunidad Cocuera, distrito de Chore, departamento de San Pedro, y tiene 17 hijos, de los cuales 15 fue con Ofelia Jara, ya fallecida.

