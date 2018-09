Ulises Quintana: “Hay una cuestión política detrás”

El diputado Ulises Quintana (ANR), imputado por una supuesta conexión con el narcotráfico, aseguró que la prensa lo está queriendo hacer ver como un capo mafioso y acusó a la Fiscalía de perversa. Afirmó que hay una cuestión política detrás de todo.

En una grabación se puede escuchar al diputado Ulises Quintana (Colorado Añetete) agradeciendo a quienes lo acompañan, luego de que el Ministerio Público lo imputara por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencia, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Muy buenas noches a todos, soy el diputado Ulises Quintana. Quiero agradecerles, compañeros y compañeras, por el noble gesto que hicieron de salir a la calle a defenderme, a decir que no soy el capo mafioso ni el narcotraficante que están tratando los medios y una Fiscalía perversa que en forma inquisitiva y parcialista me quiere comprometer y me acusa de estar ligado a una conexión de narcotraficantes. Quiero decirles que hay una cuestión política detrás de todo esto”, indica en la grabación que llegó al diario ABC Color.

En poder del legislador colorado se encontraba una camioneta del supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, más conocido como Cucho. Además, la Fiscalía cuenta con otros elementos que implicarían al actual diputado nacional.

Incluso en la Cámara de Diputados sus colegas lo están protegiendo de la prisión preventiva trancando su desafuero, ya solicitado por el juez penal de Garantías Rubén Ayala Brun para poder avanzar con el proceso.

