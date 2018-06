Otro año “difícil” en el tránsito, en zona del Botánico

A partir de la habilitación que espera el MOPC para iniciar la construcción de un viaducto en la zona del Botánico, previsto en el proyecto Costanera Norte, vendrán 12 meses “difíciles” en Artigas y Primer Presidente, pese a la inauguración parcial.

“Serán tiempos difíciles, es una cuestión ineludible; sin embargo, aprendiendo de la experiencia de otros casos se está trabajando en conjunto para que no se repitan errores anteriores”, respondió José Ávalos, director ejecutivo de la Franja Costera, sobre la habilitación de Costanera Norte y los embotellamiento que seguirán en Artigas y Primer Presidente con la habilitación parcial de la obra.

El arquitecto explicó que aún no han iniciado la construcción de dos viaductos, de 1.345 metros y 460 metros, en la zona del Jardín Botánico. Deberán utilizar parte del territorio del parque para generar una dársena y agregar un carril, pero aún no han obtenido el permiso de la Municipalidad de Asunción para expropiar el terreno y, por ende, no han podido comenzar esa obra.

Detalló que habrá varios "inconvenientes" en el tránsito hasta la habilitación total de la obra, cuando esté lista la conexión principal, y mientras se utilizarán las calles alternativas. Será usada de manera provisoria la calle Coronel Montiel, que conecta con Artigas, mientras se solucionan los problemas de expropiación en Primer Presidente.

Otras conexiones previstas para acceder a Artigas serán San Estanislao y Cañadón Chaqueño, que están en construcción. Agregó que dichas arterias cumplirán una doble función: primero servirán como desvíos mientras se realicen las obras y luego, de apoyo a partir de la inauguración del viaducto.

Agregó que el proyecto inicial fue modificado por diversos factores, uno de los cuales tenía relación con la capacidad de tráfico en la zona, que había aumentado desde la realización de los primeros planos. Además, esto se sumó a la cuestión de costos que suponía la intervención en cañería muy importante que cruza la zona de la construcción del viaducto.