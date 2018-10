Bogado, “llorón mentiroso”

El senador Víctor Bogado “está mintiendo para cubrir su canallada”, ratificó la diputada Celeste Amarilla, viuda del exdirector de Itaipú, Franklin Boccia, que no acepta disculpas. “Ayer lloró pidiéndome disculpas y siguió mintiendo acto seguido", dijo.

“Yo no acepto sus disculpas. Las disculpas también vienen de quién puede. Vamos a ir hasta el juicio oral y lo que el juez decida”, insistió la diputada que fue incluida como testigo en el caso por estafa y cobro indebido de honorarios (en carácter de cómplice) contra Bogado, causa que ayer fue elevada a juicio oral.

“El daño está hecho. Él no solamente dijo públicamente lo que dijo, sino que también presentaron una denuncia a la Fiscalía de 9 o 10 páginas donde dicen que mi esposo cometió lesión de confianza, falso testimonio ante el fiscal y producción de documentos auténticos de contenido falsos. Esos son delitos muy graves y ninguno de los tres mi esposo cometió. Él está mintiendo para cubrir su canallada y sigue mintiendo, y ayer lloró pidiéndome disculpas y siguió mintiendo acto seguido”, expresó.

“Anki” Boccia -quien ya falleció- había declarado que Bogado le solicitó la contratación de la “niñera de oro”, Gabriela Quintana en Itaipú y aportó la nota del pedido firmada por el hoy acusado. Amarilla adelantó que en paralelo a seguir con el juicio contra Bogado, donde no aceptará una conciliación, ratificará lo denunciado por su marido en la causa de la niñera de oro.

“Hay cosas que sé porque mi esposo me contaba y este, como es un caso muy sonado, me contó muchas cosas y voy a contar la verdad, nada más que la verdad. No hay nada que ustedes ya no escucharon, pero simplemente confirmar que así fue, o sea ya valorarán los jueces si es importante”, destacó.