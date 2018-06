20 de Junio de 2018 16:20

Opciones para no ser madre

Por Hugo Garay Caballero

El Estado ofrece una serie de opciones para evitar el embarazo no deseado. Pero, en caso de que una opte por un método irreversible para no ser madre –y no piense en el aborto–, salud pública solo le hará la cirugía, irónicamente, tras haber tenido hijos.