Fiscala Acuña actuó en menos de 24 horas

El abogado Rodrigo Yódice expresó que la unidad Anticorrupción hizo en menos de 24 horas lo que otras unidades ordinarias no, “a las que el fiscal general del Estado derivó convenientemente”, respecto a la última imputación de Raúl Fernández Lippmann.

“Esta fiscal (Victoria Acuña), en menos de 24 horas, recibió información plausible para la investigación. Esta es la unidad, la de delitos económicos, que de un principio tuvo que haber sido designado por el fiscal general del Estado (Javier Díaz Verón, quien convenientemente derivó a unidades ordinarias”, expresó Rodrigo Yódice, abogado de la periodista Mabel Rehnfeldt.

Ambos presentaron ayer la denuncia contra Raúl Antonio Fernández Lippmann, exsecretario de Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía. “Hay que ser claros, acá esto es un caso de corrupción, por ende está en la norma más básica del Ministerio Público es la unidad anticorrupción la que debía haber actuado en este tema”, detalló.

Luego de este paso, hoy Fernández Lippmann fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, teniendo en cuenta que tiene alrededor de seis cuentas bancarias. En un principio, solo fue imputado por supuesto tráfico de influencias, en relación a los cientos de audios en los que se lo escucha negociando con juicios y solicitando o repartiendo dinero.

Opinó que evidentemente el sistema de organización de justicia se encuentra putrefacto y lamentó las evidencias que se perdieron por la falta de acción hasta el momento. Estas acciones se dan recién 52 días después de la primera filtración de un audio de Fernández Lippmann con una fiscala.

“Hay registros, entiéndase allanamientos que ya no van a poder ser realizados y si se realizan ya no van a ser totalmente útiles, seguramente mañana habrá una responsabilidad jurídica y política de quien representa al Ministerio Público”, puntualizó. Acotó que estas diligencias también la podrían hacer las unidades ordinarias. “La pregunta es por qué no lo hicieron”, concluyó el abogado.

