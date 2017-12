Tiempo para borrar evidencia

La Fiscalía imputó a Fernández Lippmann, secretario de González Daher, por solo un delito con respecto a los audios sobre corrupción judicial. “No ordenó el secuestro de ninguna PC ni celular. Está dando tiempo para borrar evidencias”, acotó un penalista.

El Ministerio Público imputó a Raúl Fernández Lippmann, exsecretario del entonces senador cartista Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), 46 días después de la primera publicación de un audio en que él negociaba impunidad con una fiscala y el proceso se abrió solo por un delito: tráfico de influencias.

Sin embargo, varios abogados creen que Fernández Lippmann debería ser procesado por muchos otros delitos. El abogado penalista Guillermo Ferreiro confirmó a ABC Color que el exsecretario de Daher podría ser también procesado por encubrimiento, soborno agravado, asociación criminal, extorsión y cohecho pasivo agravado, teniendo en cuenta que en las grabaciones de sus conversaciones con fiscales, abogados y jueces habla de transacciones de dinero e, incluso, la compra de imputaciones.

Ferreiro señaló que el actuar de la Fiscalía en este caso hasta parece cómplice, porque lo llamó primero a una declaración indagatoria y abrió solo una causa en contra de Fernández Lippmann. “Están simulando una investigación porque no hay ni un solo allanamiento, no se secuestraron computadoras ni los teléfonos de toditos los implicados en las llamadas. Están dando tiempo para que se borren las evidencias. No vieron los mensajes de texto, por ejemplo, de WhatsApp. ¿Por qué no allanan su casa, su oficina y le sacan todos los teléfonos para ver si no hay más evidencias?”, se preguntó.

Acotó además que el fiscal Francisco Torres, a cargo de la investigación, está cometiendo un delito que es encubrir crímenes. “Hay un solo imputado, una sola causa y un solo allanamiento. Eso es encubrimiento”, puntualizó Guillermo Ferreiro.

El periodista Óscar Acosta también se refirió al tema en un posteo en su cuenta de Facebook. "Conocidos abogados penalistas a los que consulté, están de acuerdo en que, como mínimo, se puede colegir de lo visto y escuchado, que no solo se configura el delito mencionado específicamente en la Ley 2523/04 que "previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito", sino que también puede indagarse acerca de la posible perpetración de otros delitos previstos y penados en el Código Penal. Como por ejemplo; " asociación criminal" (art 239) "cohecho pasivo agravado" (art 301) "soborno agravado" (art 303) y extorsión (art 185).La ciudadanía debe seguir atentamente la actuación de la Fiscalía General que, es cierto, dió el primer paso pero debería informarnos porqué no dió intervención a la fiscalía de delitos económicos y anticorrupción, ante la posible evidencia, sujeta a investigación, que claramente cae en el ámbito de esta unidad del ministerio público. La supuesta intención de iniciar un trabajo para comenzar a desmontar este SISTEMA perverso que, como lo bautizaron los colegas del diario ABC Digital, #PudreLaJusticia, debe ser contundente", escribió Acosta.

Curiosamente, en la primera ocasión que salieron a la luz los audios de Fernández Lippmann, la Fiscalía no realizó ninguna acción y González Daher se hizo el desentendido, alegando que no sabía lo que hacía su secretario y fingió abrir un sumario contra éste.

Luego, se publicó una partida mayor de grabaciones en las que se escucha operando al propio González Daher, a fiscales, jueces, al exministro del Interior Carmelo Caballero y al senador Jorge Oviedo Matto. Recién entonces, la Fiscalía abrió una investigación de oficio, Daher renunció a su representación ante el JEM y la Corte Suprema de Justicia ordenó auditar los casos.

Sin embargo, Fernández Lippmann seguía libre y campante hasta que Daher fue expulsado de la Cámara Alta. Esa tarde, Fernández Lippmann fue llamado a una declaración indagatoria y después imputado, cuando ya el senador perdió su investidura y las pruebas eran demasiado contundentes. Ahora, Daher es llamado a declarar.

