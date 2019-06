Otro bebé muere esperando terapia

Otro bebé murió esperando su "turno" para acceder a una cama de terapia intensiva en un colapsado sistema de salud. Mientras, los parlamentarios rechazan una eventual reducción de su salario para destinarlo a salud en nuestro país.

Una bebé de apenas 25 semanas, nacida por cesárea de urgencia ayer en el Materno Infantil de Limpio a las 12:30, luchó por su vida por más de 18 horas, pero no pudo con el lamentable sistema de salud, pues no se encontró una cama en terapia neonatal para que la pequeña pueda seguir respirando.

Su madre, Viviana Martínez (19), tuvo complicaciones en el embarazo, por lo que debieron extraerle a la pequeña antes de que llegara a término. Desde el mediodía de ayer los familiares clamaban por una cama en terapia intensiva. El pedido ingresó a la lista de espera del sistema SEME, pero esa ayuda nunca llegó y la pequeñita -de apenas 500 gramos- finalmente dejó de respirar esta mañana.

Anoche se buscó conversar con la Dra. Leticia Pintos, encargada de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud, pero no respondió a llamadas ni mensajes. Entretanto, Milder Melgarejo, encargado de Comunicación de la cartera sanitaria, aseguró que estaban al tanto del pedido, pero que hasta el momento no había novedades. Aclaró que ellos sólo se encargan de derivar los pedidos y no de encontrar las camas.

Así, los padres pasaron la noche ayudando a las enfermeras del Hospital de Limpio con el respirador manual para que la bebé resistiera, "esperando" su turno. Esta mañana, cuando se consultó al Departamento de Prensa del Ministerio de Salud sobre si se encontró ya una cama en terapia, la cruel e inhumana respuesta fue: "Se debe esperar un alta o que otro bebé muera para poder acceder a una terapia".

Entretanto, el doctor Juan Carlos Portillo, titular de la Dirección General de Servicios de Salud, tampoco dio una alentadora respuesta: "Con 20 semanas y ese peso, es muy inviable que sobreviva". Si bien es cierto que la pequeña era extremadamente prematura y pesaba 500 gramos, era una vida y se tendría que haber luchado por darle la oportunidad y no solo "esperar".

Esta semana escuchamos cómo algunos parlamentarios se rasgaban la vestiduras cuando el senador Víctor Ríos presentó un proyecto de reducción de salario para los congresistas y que ese dinero sea destinado al sistema de salud de nuestro país. Sin embargo, muchos senadores y diputados indicaron que no podrán sobrevivir con el salario de un docente, por ejemplo. Trataron de disparatero y populista a Ríos.

Mientras hurreros, seccionaleros, parlamentarios, parientes, amigos y amantes de las autoridades de turno sigan con salarios millonarios, desangrando al Estado, seguirán muriendo muchas personas aguardando una cama en terapia.

