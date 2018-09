Quintana reconoce llamada

El diputado Ulises Quintana reconoció haber llamado a agentes policiales que luego liberaron al secretario privado de Reinaldo Javier Cabañas, alias “Cucho”, junto con unos US$ 190.000 y luego reportar al presunto narco. Intentó justificar sus bienes.

Quintana reconoció haber hablado con la comisaria Selva Chaparro para "preguntar" sobre la detención de Diego Medina Otazú, el secretario de "Cucho" que había sido detenido en una barrera policial con US$ 190.000 en efectivo que en ese momento no pudo justificar.

"Se tiene una desgrabación (en el acta de imputación) supuestamente en el cual se llevaba un dinero y que me llama Javier Cabañas a pedir que le ayude con una plata que estaba llevando. Es cierto, me llamó Javier Cabañas, yo no niego eso, en ningún momento lo he negado. Me llama y me dice que tiene problemas, que una persona está llevando dinero hacia Asunción y le detienen", reconoció Quintana.

Lo que sí dijo no recordar es la parte donde le consulta a "Cucho" si el dinero está limpio. "Le pregunto si el dinero que está llevando tiene documentos y sí me dice: Está limpio, dice él, yo no recuerdo, no recuerdo cómo le dije, pero le pregunté si tenía documentos y me dice que sí", apuntó.

Continuó relatando que Cucho le pidió que interceda ante policías. "Quiero que se vea eso si podés ver, llamale al señor que está llevando y si podés hablar con el policía intervinientes", le pidió el presunto narco. "Le digo: 'Pasame el número del muchacho que está llevando (Medina Otazú) y voy a hablar con la policía interviniente. Le llamo al señor, me atiende, no lo conozco al señor, me pasa con la oficial, una mujer, creo que es de apellido Chaparro. Le pregunto: ¿Oficial, que está ocurriendo? Me dice: 'Se le detuvo al señor, está llevando dinero y no tiene los documentos', y le pregunto si hay posibilidad de enviar los documentos por fax u otro medio y me dice: 'No, me tienen que dar el documento original para que se pueda devolver'. 'Gracias', le dije a la oficial y corté", indicó, confirmado las escuchas de sus conversaciones.

Negó, sin embargo, haber influenciado en la liberación, ya que al final "solucionaron entre ellos".

En conversación con ABC Cardinal, dijo no tener vinculación con el narcotráfico ni con ninguno de los delitos que se le atribuyen; sin embargo, reconoció que anteriormente fue abogado del condenado por narcotráfico Tomás Rojas

Noticia en desarrollo.