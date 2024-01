Camila Cadogan: arte y docencia

Desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes, exploramos la evolución de Camila Cadogan (31) como pintora y docente, descubriendo las inspiraciones que la impulsan y las experiencias que dan forma a su singular perspectiva.

En un diálogo íntimo, la artista comparte el comienzo de su travesía artística. Originaria de la ciudad de Villa Elisa, la artista cuenta que afirmó su pasión por la pintura en 2014. A pesar de no tener antecedentes familiares directos en las artes, su madre, diseñadora de moda, influyó en su sensibilidad visual, cuenta. Estudió un tiempo en el Instituto Superior de Bellas Artes y luego en el ISA (Instituto Superior de Arte de la FADA-UNA), además de haber sido alumna del taller de pintura Álvarez- Nuovo.

El año pasado tuvo la fortuna de pasar un tiempo en Colombia, donde pintó murales en el Parque Nacional Natural Tinigua, en La Macarena. Relata que se trata de un lugar en el que anteriormente estaba activa la guerrilla de Colombia, las FARC. “Era un refugio. Hoy toda esa zona está llena de fincas ecoturísticas”. Agrega que en el sitio hay unos arroyos que tienen unas algas únicas en el mundo, y hacen que las aguas tengan un color turquesa.

Justo al volver de Colombia participó de una convocatoria y fue aceptada para realizar un mural en la Chacarita, en el marco de la actividad Colores de la Chacarita. Hizo un mural sobre José Asunción Flores, basado en una de sus últimas fotos. Abordó el tema en tonos monocromáticos alrededor del rojo.

En su obra la artista explora bastante la monocromía, con la que logra un dramatismo atrapante. Trabaja mucho la temática del desnudo y el autorretrato, pero afirma que recibe mucha censura en las redes sociales, por lo que casi no puede mostrar sus obras. “Me cuesta mucho porque yo soy millenial, es decir full redes sociales (…) Publicar en redes sociales hace que sea más fácil la venta de las obras. Yo me dedico 100% a la venta de pinturas y es lo que me sostiene, entonces es un poco complicado sobrevivir si yo no puedo promocionar las obras”, recalca.

También hace muchos retratos y paisajes. No hay límites para ella. Sus obras se pueden encontrar en la galería de arte BGN, comenta.

Arte y comunidad: dibujando en Villa Elisa

Su taller es el corazón de su expresión creativa y su espacio para compartir conocimientos a quienes deseen aprender. Desde 2016, la artista se ha dedicado a la enseñanza, guiando a aquellos que quieren explorar la pintura con pasión y compromiso.

Comenta que la Junta Municipal de Villa Elisa declaró de interés Municipal a Camila Cadogan Fine Art / Escuela de Pintura por Resolución N° 417/2023. En una iniciativa única, Camila comparte detalles sobre su próximo proyecto: una serie de talleres de dibujo gratuitos en su ciudad, Villa Elisa. Con la intención de acercar el arte a la comunidad local, la artista ofrece un espacio para que personas de todas las edades se sumerjan en la creatividad del dibujo, destacando la importancia de generar un nuevo público y fomentar la apreciación artística en su ciudad.

La idea nació con una necesidad de descentralizar, dice. “Acá en Villa Elisa no hay museos, no hay espacios para ver arte. Entonces las personas necesitan tener un acercamiento de alguna manera al arte. Y pienso que la forma más sencilla de llegar al arte es el dibujo, porque es más fácil, más barato. Tenés un lápiz y un bolígrafo en tu casa y con eso podés empezar. Además, el dibujo es la base de todo: es la base de todas las profesiones creativas”.

Cuenta que estas clases se desarrollarán en un parque, y pueden participar niños, sus padres, o quien quiera pasar una buena tarde observando el entorno del lugar y aprendiendo una nueva habilidad mediante el dibujo au plein air o al aire libre. Paisajes, atardeceres o las plantas serán los protagonistas. Además, recalca que, en tal recinto, se sigue una política de plantar árboles nativos del Paraguay, por lo que las jornadas podrán ser por demás enriquecedoras.

Invita a participar de esta experiencia que se desarrollará durante seis semanas los domingos desde el 21 de enero al 25 de febrero de 17:00 a 19:00 horas en el “Paseo Parque Villa Elisa”, avenida Von Poleski y Virgen del Carmen, Villa Elisa, Paraguay. Llevar materiales como plancha de dibujo, hojas blancas y lápices.

Más info

Instagram: @camila_cadogan @camila_cadogan_fineart

Web: camilacadogan.com