Pollos Don Juan enfrentó año difícil

El licenciado Héctor Segovia, gerente general de Pollos Don Juan, comentó que para encarar la pandemia del covid-19 han planificado un crecimiento moderado acorde a la situación nacional y a las perspectivas. “Como muchas de las empresas, encaramos la pandemia con mucha precaución, ante un escenario insólito en lo que podría ocurrir, no solo a nivel local sino a nivel mundial, hemos transitado un año 2020 con mucha cautela”, dijo. Incluso, relató que “a nivel empresarial” el año 2020 no fue un año malo, ya que han registrado un crecimiento moderado. “No como el que habíamos planificado inicialmente, pero en líneas generales y con relación a otras empresas de otros rubros, podemos decir que nuestra industria pudo llevar adelante un año difícil con buenos resultados económicos”, afirmó.

Pollos Don Juan se focaliza en el mercado nacional

La empresa denominada Molino San Juan SRL fue constituida en el año 1963, por su fundador señor Eusebio Tadeo Gómez. “Estamos convencidos de que tenemos productos de primer nivel a muy buenos precios, de manera de ser competitivos dentro de la canasta familiar”, indicó Segovia. En sus principios fue una productora de alimentos balanceados para consumo animal y desde el año 1970 empezó su trabajo como criadora de pollos parrilleros, invirtiendo en granjas en distintas localidades del país. “Como empresa no buscamos competir ni compararnos con las demás del rubro, buscamos la excelencia e innovación en nuestros productos, de manera de poder llegar a las mesas de las familias paraguayas con la mayor calidad y el mejor sabor”, expresó el gerente.

Más desafiante que nunca

Segovia refirió que estamos recorriendo un camino difícil y complicado por la pandemia, la cual aún no terminó. Indicó que la situación epidemiológica actual está permitiendo que algunas empresas puedan comenzar a reactivar sus actividades, pero que lamentablemente otros sectores fueron muy golpeados y su recuperación va a ser más lenta o incluso ya no van a poder continuar. “Muchas políticas económicas tomadas por el Gobierno fueron para postergar el déficit económico de las empresas, y esos compromisos comienzan a vencer en este 2021, donde muchas empresas aún no están recuperadas en su totalidad”, aseveró. Agregó que indudablemente este año y los siguientes serán muy duros todavía para toda la economía paraguaya. En cuanto a la industria nacional, expresó que es desafiante y que “debemos seguir apostando a la mano de obra paraguaya, a las empresas paraguayas y buscar poder aportar a la recuperación de la economía entre todos”.

Amenazas

El gerente aseguró que la principal amenaza para el sector avícola es el contrabando. “Todos sabemos que el contrabando de frontera en el rubro avícola es constante y no existen medidas claras y fuertes para combatir este mal que no solo ataca a nuestra industria, sino que a muchas otras”, criticó. Recordó que la industria paraguaya ha evolucionado muchísimo en estos últimos años y ha invertido mucho de manera de poder producir productos con mucha calidad, incluso mejor que los importados.