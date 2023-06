Heineken celebró la gran final de la UEFA Champions League junto a los hinchas

La UEFA Champions League, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes y uno de los acontecimientos deportivos más seguidos en el mundo, creado en 1955 como la copa de clubes y reestructurada en 1992 como lo conocemos hoy. Heineken, representada en el país por Distribuidora del Paraguay S.A., es uno de los principales patrocinadores del torneo.

Heineken sponsor de las ligas femenina y masculina de la UEFA, comparte la pasión por el fútbol y apuesta a una mirada inclusiva. Además de ser sponsor de la UEFA Champions League en su versión masculina y femenina, Heineken apoya los principales torneos de fútbol a nivel de clubes como, la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League.

Con su campaña, “¡Salud por todos los hinchas, hombres incluidos!”, la marca propone otra mirada para impulsar la equidad en el deporte y hacer que el fútbol sea más inclusivo para todos, tanto dentro como fuera de la cancha.

La previa y gran final a pura emoción de la mano de Heineken

La experiencia en el Centro de Convenciones Mariscal inició al mediodía, donde los hinchas pudieron disfrutar desde el primer momento de un ambiente futbolero con activaciones relacionadas al deporte, comida, pantallas gigantes para ver el partido, música y mucha Heineken.

Al evento asistieron miles de fanáticos donde pudieron vivir la increíble experiencia de una final de manera épica como Heineken tiene acostumbrado a realizar.

A través de su plataforma “WHEN YOU DRINK NEVER DRIVE”, la marca incentiva a los fanáticos al consumo responsable. Mediante una alianza con UBER, los asistentes al evento pudieron acceder al código promocional: HEINEKEN-UBER con el cual tenían 50% off en sus viajes. Para esta ocasión, UBER habilitó la opción para reservar tu viaje de ida y vuelta.

“La idea de este evento es que todos los hinchas, consumidores puedan sentir ese clima futbolero, vivan una gran experiencia”, expresó Chechi Scappini, del área de Marketing de Heineken Paraguay. A la vez, expuso que desde la empresa y con el fin de fomentar el consumo responsable, sellaron una alianza con la plataforma UBER, con un código promocional que permitió a los asistentes del evento acceder a un 50% de descuento para en sus respectivos traslado. De esta manera, lograron disfrutar plenamente la transmisión de la gran fiesta deportiva.

Sobre Heineken

Heineken, una marca cervecera nacida hace 150 años en Holanda, presente en 192 países de todo el mundo, generando más de 85.000 puestos de trabajo.

Los principales valores de la marca son la pasión por la calidad, el disfrute de la vida y el respeto por las personas y el medio ambiente. Además de la indiscutible excelencia reflejada en la calidad de sus productos, Heineken aboga por el consumo responsable.