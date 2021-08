Obras en escuela de CDE culminan con cuatro meses de retraso y para colmo ya presentan fisuras

Los trabajos se iniciaron en diciembre del año pasado en la Escuela Básica 354, ubicada a pasos del microcentro de Ciudad del Este, en el marco de la adjudicación de reparación de diez aulas, un salón auditorio, una biblioteca, una sala de docentes, sanitarios, ampliación del tinglado y construcción de tres aulas y baños.

La obra está siendo encarada por la Gobernación del Alto Paraná, que concedió la ejecución de las tareas a la empresa JAM Construcciones, representada por Alicia Edith Medina Rodas, por un valor de G. 1.058.735.584. El contrato entre ambas partes fue firmado el 3 de diciembre del año pasado.

Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el ente departamental ya pagó la suma de G. 926.239.766 por esas obras, o sea casi el 90%. También registra que la culminación de los trabajos estaba prevista para finales de marzo, pero teniendo en cuenta esta situación, el retraso ya supera los cuatro meses. En la DNCP tampoco figura que se haya solicitado prórrogas para la entrega final.

En total se realizaron cuatro desembolsos, el primero de G. 370.805.602 en fecha 22 de diciembre del 2020 y el último de G. 171.343.524 el 25 de febrero.

Durante un recorrido por la obra, este jueves, se pudo observar que algunas salas de clase ubicadas en un bloque de dos pisos que fue totalmente reparado, presentaban serias fisuras en la estructura de la planta de baja. Algunas partían desde la base de la pared y se extendían hasta el techo.

El director de la institución educativa, Cristóbal Marecos, dijo que unos 800 alumnos deben hacer usufructo de esas instalaciones y se mostró preocupado por la situación estructural, teniendo en cuenta que el 23 de este mes arrancan nuevamente las clases presenciales.

“Vamos a ser exigentes y vamos a controlar para la recepción, no podemos exponer a alumnos y docentes a una estructura que pone en peligro su integridad física, por lo tanto estamos tomando con mucha seriedad esta situación”, dijo. Agregó que en el periodo en que los alumnos y profesores pudieron haber asistido a la clases en la modalidad híbrida, no pudieron ya que a causa del atraso en las obras la institución no estaba en condiciones de recibirlos. Por eso en esa escuela se recurrió a la modalidad 100% virtual.

El caso de esta institución saltó a la luz luego de que el concejal departamental, Carlos Mora (Tekojoja), haya denunciado en la última sesión ordinaria sobre los retrasos. Pidió que toda empresa que no cumpla con el contrato sea castigada en el sentido en que ya no vuelva a ser adjudicada.

“No hay inconvenientes”

Por su parte, Alicia Edith Medina Rodas, representante de JAM Construcciones, consultada sobre la situación confirmó que mañana hará la entrega de los trabajos; sin embargo no explicó el motivo del retraso. En cuanto a las fisuras sostuvo que ya “se estaban reparando todo” y que en horas de la tarde, estuvo en el lugar en compañía del gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken (ANR). “Según el director no había ningún inconveniente”, acotó.

Agregó que estarían realizando obras complementarias que no figuran en el contrato y que se iniciarían la próxima semana.