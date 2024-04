Horóscopo de hoy: día miércoles 03 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cobie Smulders, 42; Adam Scott, 51; Eddie Murphy, 63; Alec Baldwin, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: con quién se asocie marcará la diferencia en cómo se desarrollarán los acontecimientos. No deje que sus emociones decidan por usted. Conozca los hechos, tenga en cuenta sus objetivos y únase a personas con ideas afines que puedan ayudarle a alcanzar su destino. Apunte a las estrellas y domine lo que necesita saber y hacer para llegar a su lugar feliz. Su esfuerzo cosechará recompensas. Sus números son 8, 14, 23, 27, 30, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, está conectado y sabe aprovechar las oportunidades. Es astuto y está alerta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): digiera tanta información como sea posible y no tolere la negatividad ni las tácticas de presión de nadie. Sea bueno consigo mismo y protéjase de cualquier persona que intente menospreciarlo. Un enfoque de alta energía para hacer las cosas conducirá a una oportunidad inesperada. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su vida en orden y su mente en calma. Ocúpese de los asuntos pendientes. Limpie su agenda y llénela con pasatiempos orientados al ejercicio, la salud y la socialización con sus seres queridos. No oculte sus sentimientos; acepte el cambio y viva la vida a su manera. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda algo nuevo. No permita que nadie invada su espacio ni se interponga entre usted y lo que desea. Visite lugares que le traigan buenos recuerdos y vuelva a conectarse con viejos amigos. Asista a un evento que ofrezca orientación y le confirme que está en el camino correcto. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): confíe en sus instintos y ponga su energía en aquello que le brinde los mayores beneficios. Evite demorarse pensando qué hacer a continuación; decídase, inicie el proceso y no mire atrás. Tome el control en lugar de ceder a las exigencias de otra persona. El romance está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que los cambios que hacen otros lo tienten a seguirlos. Piense por sí mismo y haga aquello que le brinde el mayor rendimiento. Controle sus emociones y no se presione a sí mismo ni a los demás. En caso de duda, espere. No se arrepentirá. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lea, infórmese y preste atención. Tenga en cuenta las tendencias y cómo sus habilidades y contactos pueden ayudarlo a avanzar. Una asociación lo tentará, pero antes de comprometerse, evalúe qué esperan de usted los demás y si obtendrá lo suficiente a cambio. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): observe las posibilidades, luego acérquese a personas que puedan ofrecerle información sobre algo que desea realizar y que hará que su espacio o estilo de vida sea más conveniente o cómodo. Un evento social o de entablar contactos le abrirá las puertas a muchas alternativas interesantes. Explore y crezca. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cuando se presente una oportunidad tómese su tiempo. Muestre entusiasmo, haga sugerencias y cambie la dinámica de su vida. Considere cambios domésticos que alivien el estrés, contribuyan a la tranquilidad y hagan accesible lo que desea lograr. Socialice y conocerá a alguien interesante. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se involucre en algo que no le interesa. Es mejor decir que no que enviar el mensaje equivocado. Sea discreto pero directo, ofrezca sugerencias positivas y siga con sus asuntos. Ganará más si se apega a un plan. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga sus pensamientos para usted y sus emociones bajo control. Realice cambios en casa que ofrezcan ahorros financieros y conveniencia para explorar nuevos proyectos. Se recomienda invertir más tiempo y dinero para aumentar sus ingresos o actualizar sus calificaciones. Se favorece la superación personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no crea todo lo que escuche. Tómese el tiempo para verificar los hechos y buscar formas mejores y rentables de obtener los resultados deseados. Si alguien intenta presionarlo para que haga algo cuestionable, retroceda. Defiéndase y no se conforme con nada menos de lo que desea. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca el ritmo, trabaje duro y obtendrá el apoyo que necesita. Confíe y crea en sí mismo; no deje que nadie mitigue su espíritu. Ponga su energía donde cuenta y no se decepcionará. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.