La violencia digital de género como forma de censura

La violencia digital de género es un problema frecuente en Paraguay, según las conclusiones de un estudio recién publicado en nuestro país dentro del número de Diciembre de 2023 de la Revista Científica de la UCSA, publicación semestral de la Universidad del Cono Sur de las Américas, bajo el título “Caracterización de la violencia telemática sufrida por mujeres y sus consecuencias emocionales, en Paraguay año 2022″. En él, los autores señalan que un alto porcentaje de las víctimas no denuncia u opta por ignorar los ataques sufridos, lo que contribuye a normalizar el problema, entre otros motivos, por miedo o por falta de apoyo o por ser el agresor un familiar:

“Otro punto llamativo es que el 34,5% de las mujeres no hizo la denuncia y 30,9% ignoró el mensaje, con esto se contribuye a que el fenómeno siga siendo invisible, normalizado y continuo (Silva et al., 2019)”.

“De las razones por las cuales 29 personas no denunciaron el hecho, resaltaron: el miedo o las amenazas 17 (58,6%), minimizar las agresiones 13 (44,8%), falta de apoyo 7 (24,1%), era familiar 4 (13,7%), sintió vergüenza 4 (13,7%), falta evidencia 3 (10,3%), era un amigo 2 (6,8%), era menor 2 (6,8%), prefiere no mencionar 2 (6,8%) y le pidieron que no lo haga 1 (3,4%)”.

En Paraguay, la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación (TEDIC) investiga desde 2016 la violencia digital de género. En sus investigaciones, se evidencia la necesidad de un marco legal para abordar este tipo de violencia y brindar respuestas coordinadas de la Policía Nacional, Defensa Pública, Ministerio de la Mujer, Fiscalía, Ministerio de Salud y otros.

En octubre la senadora Zenaida Delgado presentó el proyecto de ley “Para prevenir, sancionar y erradicar el ciberacoso universal en el Paraguay”. El documento detalla diversas modalidades, tales “como el ciberbullying, Grooming, Sextorsión, ciberviolencia de género, sexting, stalking, catfishing, flaming, doxing, revenge porn y otros”.

Al respecto, en un artículo publicado hoy en su sitio web, “Es momento de una ley sobre violencia digital contra las mujeres en Paraguay”, TEDIC resalta el potencial dañino de las nuevas tecnologías cuando caen en manos de personas agresoras y recomienda “mejorar y modificar la Ley 5777/16, que aborda todas las formas de violencia contra las mujeres en Paraguay para incluir la violencia digital”.

¿Por qué violencia digital “de género”?

La violencia digital de género se refiere a actos de violencia machista en línea que, además de afectar la salud psicológica y física y causar pérdidas económicas, refuerzan prejuicios misóginos, dañan la reputación de las mujeres y plantean, así, barreras a la participación de las mujeres en la vida pública. Se denomina “de género” porque no se da en el vacío sino en un contexto sociocultural de violencia machista del cual forma parte.

Según el sociólogo Fernando González Hermosilla, “la violencia de género se manifiesta como el mecanismo al que se recurre cuando se siente amenazada la superioridad del hombre”. La violencia en línea contra las mujeres o violencia digital de género es una forma de imposición de control masculino. Mediante amenazas, difamaciones, insultos, difusión de datos personales sin consentimiento, acoso o cualquier otra forma de humillación y ataques a su dignidad, pretende silenciar la voz de las mujeres. El daño a la reputación puede conducir a la autocensura a periodistas, escritoras, científicas, activistas, intelectuales, políticas, etc.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Las mujeres y niñas tienen más probabilidades de sufrir violencia digital que los hombres y los niños”. Por todos estos motivos, cuando mujeres que se atreven a opinar y participar en la vida pública sufren descalificación y difamación sistemática y campañas de desprestigio en línea, sea por motivos políticos, ideológicos, personales, familiares, misóginos, etc., se habla de violencia digital de género debido a que se trata de intentos de silenciamiento y control sobre las mujeres.

¿Cómo ayudar?

Según el citado estudio “Caracterización de la violencia telemática sufrida por mujeres y sus consecuencias emocionales, en Paraguay año 2022″ (Revista Científica de la UCSA, Diciembre de 2023):

“De acuerdo con los datos obtenidos mediante la investigación, se concluye que la violencia telemática es un problema frecuente en la población de estudio”.

“La Escala de impacto del evento, que midió el grado de sufrimiento de la persona en relación a la violencia sufrida, evidenció el grado de afectación mayoritariamente en nivel severo, así también las consecuencias en la relación de pareja y laboral fueron frecuentes”.

“La principal acción tomada ante esta forma de violencia fue el bloqueo de la persona, un porcentaje importante no realizó la denuncia por diversos motivos (miedo, amenazas, minimizar las agresiones, falta de apoyo, entre otras)”.

“El conocimiento de la Ley 5777/16 es poco o nulo en la mayoría de las mujeres participantes”.

La violencia digital de género no solo acarrea graves daños a la salud y calidad de vida de las víctimas sino que conlleva un empobrecimiento del diálogo y el desarrollo cultural y deteriora la calidad de la democracia.

Las recomendaciones de TEDIC para todas aquellas personas que sean testigos de esta forma de violencia, y en especial para los varones, es dejar de prestar a los agresores el aval de su complicidad:

-”No protejas a los agresores: bloquea, reporta y denuncia. Si sigues a perfiles así, dale tu unlike”.

-”Señala las actitudes machistas en los chats de amigos. Pon límites en los grupos para actividades violentas en las redes: envío de contenido sexual sin consentimiento, discurso de odio, mensajes misóginos y violentos, etc.”