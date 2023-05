«La que no tenía miedo»

En octubre del 2014, la Real Academia Española incluyó en la vigésimo tercera edición de su diccionario el término «feminicidio». «Fue una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, quien tradujo y reformuló el término inglés de “femicide”, conceptualizado por primera vez en 1976 por Diana Russell y revisado en 1992 junto a Hill Radford, definido como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”», señaló entonces un artículo, que puntualizaba además: «El “femicidio”, en castellano un término homólogo a “homicidio”, solo se referiría al asesinato de mujeres, mientras que “feminicidio”, definido por Lagarde, incluiría la variable de impunidad que suele estar detrás de estos crímenes, es decir, la inacción o desprotección estatal frente a la violencia hecha contra la mujer» (E. Panadés, «‘Feminicidio entra en la RAE»: https://www.rfi.fr/es/cultura/20140410-feminicidio-entra-en-el-diccionario-de-la-rae).

Esta es la historia de un feminicidio cometido hace ahora cuatro años, en julio del 2016, en Paquistán. La contaremos con textos publicados en medios de prensa y disponibles en línea.

Primer texto

«En julio de 2016, los habitantes de la aldea de Shah Sadar Din vieron llegar periodistas de todo Paquistán y el mundo, de la BBC, de The Guardian, del New York Times, para cubrir la historia de Qandeel Baloch. Fue un buen momento para ser reportero local. Si no cubrías la historia, podías trabajar de traductor, de chofer... Las posibilidades eran infinitas. Los periodistas locales llevaban a los extranjeros constantemente a Shah Sadar Din. Todos querían ver de dónde venía Qandeel [nacida en esa aldea].

Un mes antes de nuestro encuentro, Anwar bibi y Azeem [padres de Qandeel] salieron en un programa de televisión. Azeem dijo al periodista que su hija le había confesado: “Baba, a veces siento que mi hermano menor quiere matarme”.

Hoy, me hablan orgullosamente de su hija. Ella es una shehnshah [una reina], aquella cuyo nombre siempre será recordado, la que se hizo famosa, la niña de corazón valiente. Ella era inteligente, mucho más inteligente que sus otros hijos. Ella traía premios de la escuela. Ella un día golpeó a un hombre que se había burlado de su hermana».

(Sanam Maher: A Woman Like Her. The Story Behind the Honor Killing of a Social Media Star, Melville House, 2020, 235 pp. Fragmentos publicados en The New York Times, trad. propia. Disponible en línea: https://www.nytimes.com/2020/02/02/books/review/a-woman-like-her-the-story-behind-the-honor-killing-of-a-social-media-star-by-sanam-maher-an-excerpt.html)

Segundo texto

«Nacida en marzo de 1990, Qandeel Baloch era una niña alegre que se trepaba a los árboles del polvoriento patio donde vagaban las gallinas y se burlaba de sus hermanos, porque no podían seguirla. “Ella siempre fue valiente. No tenía miedo de nadie”».

(«‘She feared no one’: the life and death of Qandeel Baloch», The Guardian, 22/09/2017. En línea: https://www.theguardian.com/world/2017/sep/22/qandeel-baloch-feared-no-one-life-and-death)

Tercer texto

«Acaso el comienzo del fin de Qandeel Baloch fue ese video que subió a Facebook para el día de San Valentín. No vestía con la modestia que se exige a las mujeres en Paquistán. La mujer de 26 años se burlaba del gobierno paquistaní, que había advertido a la población que no festejara el día de los enamorados porque era “una celebración occidental”.

O acaso el comienzo del fin haya sido en su niñez, en Shah Sadar Din, donde trepaba a los árboles más rápidamente que sus hermanos varones, a los que desafiaba. Allí, en una ocasión, golpeó a un hombre que molestaba a su hermana. Los padres la encontraban más inteligente que el resto de sus hijos.

O tal vez fue el día que escapó de la casa de su marido, con quien la habían casado por la fuerza. Completó su divorcio tras demostrar abusos físicos y psicológicos, pero perdió la tenencia de su niño. Se mudó a Karachi, realizó su sueño de fama en las redes sociales, y se convirtió en el objeto de amor, admiración, envidia y odio de todo Paquistán.

Sin duda un gran paso hacia su asesinato premeditado a manos de su hermano fue el encuentro con el mulá Abdul Qavi, que comenzó con un diálogo en la radio y terminó con una cita en un hotel de Karachi, lo cual le costó su puesto como académico islámico. Ella comenzó a recibir amenazas; temerosa de seguir viviendo sola en Karachi, viajó a la casa que había rentado para sus padres, con su dinero de influencer, en Multan.

En ese mismo momento, su hermano Muhammad Waseem juró que limpiaría el honor de la familia, ya mancillado según él cuando su hermana decidió preservar su vida y divorciarse de su marido abusador. Si aquella vez se había salvado, había sido un error, razonó.

“Hacía videos en Facebook, nos deshonraba”, argumentó, como explicación y no como arrepentimiento, el hermano que la asesinó. Para él fue difícil entender por qué lo llevaron a juicio: en general, estos casos se perdonan entre los familiares y la ley no interviene.

Al alejarse de ese ambiente, en 2009, Baloch no contó con el apoyo de su familia. A los 22 años, se encontró en Karachi, la capital comercial y mediática. En diciembre de 2014 intentó participar en Pakistan Idol, pero fue descalificada. Por entonces ella, como todo su país, descubría las redes sociales. Y así pudo llegar a un público enorme. Sus transgresiones eran demasiado visibles.

Hacia finales de 2015 era muy reconocida, no siempre de manera positiva. Pero llegó a ser una de las 10 personas más buscadas en Google en Paquistán y sus seguidores en Facebook seguían aumentando.

Entonces sucedió el video de San Valentín, y luego el encuentro con Qavi. Y por fin las amenazas. El 28 de junio de 2016 pidió protección policial al Ministerio del Interior. Nunca le respondieron. Decidió entonces ir unos días a casa de sus padres en Multan. Al enterarse de que estaba allí, su hermano se presentó y amenazó con matarla.

El joven se fue; ella lo llamó, intentó que se arreglaran. Le prometió que le ayudaría a encontrar esposa. Pronto la familia estaba dormida, gracias a los somníferos que él había disuelto en la leche dulce que les había dado para beber luego de la cena. Excepto él, que entró a la habitación de su hermana y la estranguló.

La madre encontró el cadáver a la mañana».

(«La historia detrás del femicidio de Qandeel Baloch, la mayor influencer pakistaní, asesinada por su hermano por ‘honor’», Infobae, 06/02/2020. Disponible en línea: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/02/06/la-historia-detras-del-femicidio-de-qandeel-baloch-la-mayor-influencer-pakistani-asesinada-por-su-hermano-por-honor/)

Antes de la muerte

Los textos citados de The New York Times, The Guardian e Infobae hablan del asesinato de Qandeel Baloch, perpetrado con premeditación por su hermano en el año 2016. El primero es parte de un libro publicado ahora en Estados Unidos sobre este crimen, clasificado como un feminicidio.

La comunicación de los feminicidios en la prensa suele llevar al público a asociarlos con una sola de sus modalidades, el «feminicidio íntimo». En realidad, «Se distinguen varios tipos de feminicidio. Familiar: asesinato de una mujer que es pariente del asesino: hermana, prima, etc. Infantil: asesinato de una niña cometido por un adulto con relación de confianza, responsabilidad o poder con ella. Íntimo: asesinato cometido por un hombre con el cual la víctima ha tenido intimidad o relación afectiva. No íntimo: cometido por un hombre sin relación afectiva ni parentesco con la víctima. Por conexión: asesinato de una mujer por intervenir para defender a otra de una agresión o asesinato. Por ocupaciones estigmatizadas: asesinato motivado por la ocupación de la víctima (camareras, strippers, prostitutas). Sexual sistémico: asesinato de mujeres secuestradas, mutiladas, torturadas, violadas. Fortalecen las relaciones sociales patriarcales y se conjugan con una complicidad del Estado, directa o indirecta, a través de la impunidad» (Badilla, A. E.: Femicidio, más allá de la violación del derecho a la vida, San José, IIDH, 2008; CEAR-Euskadi: Vivir sin miedo, Bilbao, 2013. Ver en línea: https://diccionario.cear-euskadi.org/feminicidio/).

El feminicidio es el extremo de un continuum de violencia que, desde una infravaloración constante con frecuente violación de derechos, recorre en diversas formas e intensidades espacios privados, públicos, institucionales, académicos, laborales, etcétera. La violencia física es la más visible, pero para Rita Segato la violencia moral, socialmente aceptada, es más eficiente como mecanismo de control social y reproducción de la desigualdad: «por su sutileza, carácter difuso y omnipresencia, su eficacia es máxima en el control de las categorías sociales subordinadas». Los análisis de la violencia misógina como fenómeno social permiten superar la creencia popular de que, sobre todo en su extremo criminal, se trata de excepciones, del orden de lo patológico (M. Bejarano Celaya, «El feminicidio es sólo la punta del iceberg», Región y Sociedad, número especial, 2014. Disponible en línea: http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v26nespecial4/v26nespecial4a2.pdf).

El feminicidio y la violencia misógina no son peculiaridades de la sociedad paquistaní. Las noticias de casos similares a este se registran constantemente en todo el mundo, incluido Paraguay. Aunque el de Qandeel Baloch se tipifique como crimen de honor, tampoco la figura del feminicidio familiar es exclusiva de la cultura paquistaní; noticias de la prensa regional (el feminicidio de Norma Gerónimo en Córdoba hace meses, también estrangulada –y descuartizada– por su hermano: https://www.lavoz.com.ar/sucesos/macabro-descuartizo-su-hermana-y-luego-confeso-crimen) y nacional (las muertes de dos niñas asesinadas por su hermano en Itá: http://www.agendaparaguay.com/index.php/paraguay/11695-investigan-a-hijastro-como-autor-del-triple-homicidio-en-ita, o la de Virginia Villar Burgos, a quien su hermano asesinó a balazos en Santaní) son ejemplos de su frecuencia en el resto del mundo (1). La triste historia de la arrolladora fama y la breve vida de la influencer paquistaní Qandeel Baloch es una de las novedades editoriales del 2020, A Woman Like Her. The Story Behind The Honor Killing Of A Social Media Star (Melville House, 2020, 235 pp.), de la periodista Sanam Maher. Qandeel Baloch fue asesinada con premeditación por un hermano suyo, hace ahora cuatro años, un mes de julio como este. Detrás de cada feminicidio hay una larga y muchas veces callada e incomprendida cadena de violencia. Estas historias podrían ser las de cualquiera.

Notas

(1) Todos estos ejemplos han sido tomados al azar entre los muchos casos recientes clasificados oficialmente como «feminicidios» por los especialistas y difundidos, por ende, con ese rótulo en los medios de comunicación.

