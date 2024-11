PedidosYa Plus llega a Paraguay

PedidosYa, la compañía líder en quick-commerce lanzó su servicio diferencial Plus con múltiples ventajas en alianza con Banco Itaú. PedidosYa Plus, es una membresía anual que brinda diversos beneficios, como delivery gratis ilimitado, acceso a promociones exclusivas en restaurantes adheridos y PedidosYa Market. La suscripción, que tiene un costo de G. 35.000 mensual, se realiza desde la plataforma, de forma rápida y sencilla. Disfrutaron del lanzamiento de PedidosYa Plus, realizado en el Club Centenario, socios comerciales e invitados especiales.