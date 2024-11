Pronostican ingreso de un frente frío: ¿desde cuándo y en qué zonas?

Aracely Fernández, pronosticadora de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), anunció que este viernes se mantiene la probabilidad de lluvias, con tendencia a mejorar, que estarán concentradas en el centro y norte del país.

Precisó que en el departamento Central, donde ayer se registró una especie de temporal que echó árboles y causó algunos destrozos, se prevén precipitaciones durante la mañana, pues —dijo— en la tarde ya iría mejorando las condiciones.

No obstante, el sábado nuevamente se esperan lluvias a nivel país, con condiciones similares al temporal registrado este jueves, según mencionó.

Acotó que ayer se reportaron intensas lluvias y ráfagas de vientos que alcanzaron los 80 km/h, además de un acumulado de agua de 30 cm en el departamento Central y de hasta 80 cm en la zona sur del país por precipitaciones continuas.

Anuncian frente frío en Paraguay

En cuanto a la temperatura, la pronosticadora anunció que para hoy y mañana se esperan una máxima de hasta 32° C, mientras que el domingo se dispararía a 35° C, registrándose un ambiente caluroso y húmedo.

Sin embargo, mencionó que al finalizar la jornada de domingo se prevé el ingreso de un frente frío. Apuntó que las bajas temperaturas se manifestarían inicialmente en el sur, con el ingreso de tormentas, mientras que a partir del lunes ya se generalizarían a nivel país.

Las temperaturas mínimas rondarían entre los 19 y 21° C desde el lunes, mientras que las máximas no superarán los 30° C.

Añadió que esta condición se mantendría hasta la mitad de la semana, luego se espera una fluctuación de la temperatura, dando paso nuevamente a una semana inestable.