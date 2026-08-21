Antonelli marca el mejor tiempo en el único entrenamiento libre de Zandvoort

El entrenamiento, que comenzó con una primera toma de contacto con goma intermedia debido a la humedad de la pista, mojada en algunos sectores por la lluvia caída en los minutos previos, evidenció la mejora de Aston Martin, que acabó a 1,5 segundos del líder, y las dificultades de Williams, con sus dos pilotos entre los últimos cuatro clasificados.

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió los 4.259 metros del emblemático circuito neerlandés, que acogió en 1952 su primera carrera de F1 y que este año celebrará la última, en un tiempo de 1:12.949, siendo el único capaz de rodar por debajo del 1:13 y aventajando los británicos a Lando Norris (McLaren), que acabó en segunda posición (+ 0,121) y George Russell (Mercedes), su compañero de equipo, que finalizó tercero (+ 0,125).

Por detrás, los dos Ferrari terminaron en cuarta y quinta posición, con el británico Hamilton a 190 décimas de la cabeza y el monegasco Charles Leclerc a 289, seguidos ambos por el australiano Óscar Piastri (McLaren), que concluyó sexto a más de 0,6 segundos de Antonelli, todos ellos con neumático blando.

En la séptima plaza, y con goma media, finalizó el alemán Niko Hulkenberg (Audi), justo por delante del francés Pierre Gasly (Alpine), que se coló en octava posición, y de su compañero brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ha sido noticia por su reciente renovación hasta 2030 con la escudería austríaca y que, además, corre como piloto local, cerró la sesión en undécima posición, justo por detrás del británico Arvid Lindblad (RB), el coche mejor clasificado de los dos equipos de la marca austríaca.

Por detrás del tetracampeón del mundo figura Fernando Alonso (Aston Martin), que terminó a 1,5 segundos del mejor crono, una distancia a la que no había estado en todo el año y que evidencia la mejora de Aston Martin, seguido del argentino Franco Colapinto (Alpine).

El neozelandés Liam Lawson, que corre con Red Bull sustituyendo al lesionado Isack Hadjar, concluyó decimocuarto, superando a los Hass de Oliver Bearman y Esteban Ocon y al japonés Yuki Tsunoda, que ocupa el puesto en RB que deja libre el propio Lawson.

La cara más negativa del entrenamiento la protagonizó el piloto español Carlos Sainz (Williams), renovado con un contrato multianual con el equipo de Grove el pasado miércoles, que tuvo muchos problemas, protagonizó hasta tres salidas de pista -una de ellas a la grava, dañando su monoplaza- y concluyó los libres en última posición, a 3,396 segundos de Antonelli.

El mexicano Checo Pérez (Cadillac), ocupó la decimoprimera plaza, por detrás de su compañero Valtteri Bottas y de Alexander Albon (Williams).

El circuito de Zandvoort se despide en 2026 del calendario de la F1 con una doble cita: carrera larga y prueba al esprint. Debido a la irrupción del formato corto, los equipos solo han podido disponer de una hora de entrenamientos libres para ultimar la puesta a punto de sus monoplazas antes de afrontar la sesión de clasificación para la esprint, que arrancará a las 16:30 horas (14:30 horas GMT) y en la que podría llover.