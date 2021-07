“Hay contacto propio del juego”: el VAR en el penal no sancionado a Alberto Espínola

Esteban Ostojich evidenció la ineptitud del arbitraje sudamericano. El uruguayo fue también responsable de la eliminación de Paraguay de la Copa América 2021. La selección empató 3-3 jugando gran parte del segundo tiempo con uno menos por la incorrecta roja a Gustavo Gómez, pero siempre insistió e igualó dos veces para obligar la definición en los penales. En la tanda, los elegidos por Eduardo Berizzo fueron menos efectivos y la Albirroja perdió 4-3.

Ostojich no solo expulsó al capitán sino que no sancionó un evidente penal sobre Alberto Espínola. El juez, que al ver la jugada, señala al VAR que el futbolista llega primero al balón, aguarda la determinación de Mauro Vigliano, quien dirigió el juego desde la tecnología. En el análisis, la primera participación del argentino es: “juega pelota, después hay un contacto propio del juego. El contacto es con la pierna de abajo no con la pierna de arriba”.

Vigliano, mientras que Ostojich pregunta a Espínola si necesita asistencia, repitió que “juega pelota, arriesgado, pero juega pelota y después, una vez que rechaza, el choque es inevitable. Pelota claramente, después patea. Esteban (Ostojich) la información, lo que viste es correcto. El jugador defensor juega el balón claramente. Después el contacto es inevitable y el contacto se produce con el pie de apoyo, con el pie de abajo”. El juez aceptó y continuó el cotejo.