Copa Paraguay: Batacazo de San Lorenzo en Para Uno

Esfuerzo premiado con la clasificación

El encuentro ofreció un trámite parejo en la primera fracción, ya que Olimpia, dentro de condición de favorito, fue el que impuso el control del esférico, pero se encontró con un equipo que tuvo una prolija tarea defensiva y fue práctico como punzante cuando tenía que atacar.

El representante de la segunda categoría se sentía cómodo con el estilo que desplegó el dueño de casa, que apenas en el inicio del lance inquietó, mediante un centro rasante de Alejandro Silva desde la derecha que tuvo el ligero desvío de Iván Torres dentro del área, pero el balón terminó rosando el poste derecho de Orlando Gil.

El “Rayadito” no necesitó de mucha elaboración para aproximar peligro a la portería franjeada y su primera aproximación la generó desde un lateral en campo propio de Jonathan Benítez, que encontró en tres cuarto de terreno a Jorge Quintana, este aguantó la marca y profundizó el hacia Gianlucca Fatecha, quien quedó cara a cara con Juan Espínola, pero el guardameta terminó triunfando en el duelo individual.

En la segunda fracción, el “Santo” siguió con la consistencia, y en una de las primera acciones de la complementaria, generó otra ocasión para quebrar el cero luego de un pase elevado de Hugo González, a la posición de Osmar Colmán, quien aguantó la embestida de Junior Barreto y quedó perfilado para la definición, intentó colocar el esférico por encima de Juan Espínola, pero el portero extremó recursos para evitar la caída de su valla.

El equipo de Diego Aguirre careció de ideas para generar riesgo la portería defendida por Orlando Gill, y cifraba sus esperanzas hacia los arrebatos individuales, así fue que con un disparo desde larga distancia de Alejandro Silva generó su situación más clara, el balón terminó impactando por el larguero y se marchó afuera. Con el marcador en blanco llevaron la definición a los penales, en los el “Rayadito” demostró mayor efectividad concretando 7 disparos contra 6 ejecuciones de los franjeados.

Diego Aguirre no se baja del “barco”

Luego de la prematura eliminación Olimpia de la Copa Paraguay, el entrenador Diego Aguirre manifestó su intención de seguir comandando el plantel. “No es momento de abandonar el barco y dejarlo, estoy lejos de eso. No es el momento, hay cosas importantes por delante. Hay cosas próximas por jugar, que tenemos que hacer frente”, expresó el uruguayo.

Sobre el partido frente a San Lorenzo, el técnico no rescató nada de su equipo. “La verdad que no se rescata nada, fue una tarde muy mala, porque jugamos muy mal. Esperábamos otra cosa que no pasó, creo que no nos queda de otra que recibir las críticas merecidas y seguir para adelante, porque la verdad que estuvimos lejos de lo que pensamos o de lo que el equipo puede dar”.

Al ser consultado sobre el choque de octavos de final de Copa Libertadores, el DT uruguayo declaró. “Tenemos que sacar de la cabeza eso, porque si el equipo no presenta un fútbol como queremos, no podemos pensar en otra cosa, intentamos poner la mente en el presente, y no funcionó, caímos en un pozo tal vez emocional, y no hemos podido salir”.