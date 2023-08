Guaireña 2-Guaraní 1: El Parque cobra vida con el Loro

Fue superior en las dos facetas para ganar

Movió la pelota el local y profundizó por derecha para ganar un córner, de esa acción a balón parado llegó el tanto de Kevin Parzajuk anticipando en el primer palo para que sea un gran comienzo en el Parque del Guairá estrenando técnico.

Lea más: Resistencia vs. Libertad: El Gumarelo vuelve a la victoria y seguirá líder

Guaraní tenía que reaccionar ante el tempranero tanto del rival y tomó la iniciativa pero le costó tener buena elaboración ante la marca asfixiante en cada sector del campo del equipo guaireño.

Siguió sumando gente en sus avances el equipo aurinegro y en una proyección del lateral Raúl Cáceres, metió el centro que cruzo hacia el sector de Romeo Benítez que definió con un disparo que picó en el césped y pasó por encima del arquero para que se consuma el empate del aborigen.

Volvió a crecer el equipo albiceleste y generó mucho peligro, principalmente por el costado derecho donde desbordó en varias ocasiones y no tuvo culminación, perdonando varias ocasiones claras que no le dieron otra vez una ventaja merecida en el juego, ante un visitante que tuvo pocas llegadas pero iba al descanso com el empate.

El aborigen mejoró para la complementaria y cuando estaba rondando el segundo, salió un gran contragolpe del anfitrión que lo volvió a definir Parzajuk para que lo que no lo logró en sus mejores momentos, lo haga en un lapso donde manejaba la pelota el equipo de Pumpido.

Eso hundió al legendario que tuvo una pobre expresión ofensiva y lo que propuso en el área rival siempre lo controló el equipo ganador que quemó bien los minutos finales para lograr una victoria merecida sumando puntos que le dan respiro por ahora con el promedio. Para Guaraní es otro duro golpe tras la eliminación copera, recibiendo otra derrota en el Torneo Clausura.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)