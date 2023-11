Cerraron ciclo de varios en Olimpia

A través de sus redes sociales, Olimpia oficializó ayer la salida de Alejandro Silva, Iván Torres y Sergio Otálvaro, quienes ya no formarán parte del plantel en estos dos encuentros que restan del Clausura.

Lea más: El “me vas a extrañar” de Alejandro Silva a Olimpia

El primer anuncio fue el del uruguayo Ale Silva (34 años), quien en sus tres etapas en el Decano conquistó 7 campeonatos, disputó 320 partidos y marcó 79 goles, siendo el máximo goleador extranjero de la institución.

“Chiqui me explicó que no estoy en sus proyectos, lo entiendo, lo único que duele es la despedida, mediante un comunicado sin reunirme con el presidente”, indicó el charrúa en Rock and Gol.

El segundo en ser despedido fue Sergio Otálvaro (36 años). En siete temporadas, el colombiano levantó 8 trofeos, disputó 218 partidos y marcó tres goles. El Checho deja el club como el colombiano que más trofeos ganó.

El último anuncio fue el de Iván Torres (32 años), quien llegó a la institución en 2015. El Tito cerró su ciclo con la institución franjeada levantando nueve trofeos, disputando 268 partidos y marcando 17 goles.