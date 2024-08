Luqueño: “Fuimos un desastre” dijo Aguilar

“La verdad es que amanecí con mucha vergüenza. No quiero perder ni balita. Hace mucho que no me hacían tantos goles”, expresó a ABC Cardinal el deportista con pasado profesional en Guaraní, Olimpia y Ceará de Brasil.

Lea más: Tito Torres, silbado y abucheado

Aguilar tuvo una reacción contra Derlis Rodríguez. “Me calentó mucho, me quiso sobrar. Juega de la gran p..., pero así no va a durar mucho en Cerro. Le dije que debía meter y aprovechar la oportunidad que está teniendo”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El golpeado plantel auriazul retornó ayer a las actividades para planificar el duelo del jueves contra Tacuary, en el Feliciano Cáceres, a las 17:30. El entrenador Julio César Cáceres deberá meter mano a un equipo que tiene un promedio de edad por demás elevado.