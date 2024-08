Ariel Galeano: “Cometimos dos errores que pagamos muy caro”

“Un partido difícil, muy trabado en el que no nos salió lo que planificamos. Cometimos dos errores que los pagamos muy caro. Cuando igualamos en el 1-1, en la segunda parte salimos con optimismo para buscar la ventaja y en una jugada con poca fortuna para nosotros, el rival vuelve a adelantarse en el marcador”, explicó Ariel Galeano, entrenador de Libertad, luego del empate 2-2 ante Trinidense.

A renglón seguido, el DT gumarelo manfiestó: “En el final conseguimos el empate, pero nosotros no vinimos a buscar ese resultado. Una lastima que no hayamos podido ganar de vuelta, pero el equipo hizo un gran esfuerzo desde lo físico y siempre buscó la alternativa para empatar y tratar ganar. No nos alcanzó el tiempo y pecamos en momentos claves”.

Cuando fue consultado sobre el momento que atraviesa su equipo, en el cual no está pudiendo ganar, Galeano indicó: “Es un mal momento del cual está costando salir, porque anímicamente golpea mucho que cada vez nos veamos más lejos de la zona alta de la tabla, un lugar en el que Libertad está acostumbrado a estar. Tenemos que afrontar este momento con positivismo y trabajar, porque es la única forma de salir adelante”.