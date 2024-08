Víctor Bernay: “No tuvimos precisión ni dinámica”

“En el primer tiempo no tuvimos la capacidad de jugar asociado y de tener posesión de balón, que era un requisito fundamental para nosotros para poder generar futbol a partir de eso. No tuvimos precisión, no tuvimos dinámica y a partir de ahí no pudimos generar las acciones que deseamos tener”, manifestó Víctor Bernay, entrenador de Nacional, luego de la derrota 2-1 ante Cerro Porteño.

A renglón seguido, el DT tricolor agregó: “En el segundo tiempo buscamos más dinamismo, ser más profundos, pero el partido se travó muchísimo. No se pudo jugar en la dinámica que se necesitaba para intentar mejorar la producción de la primera parte. Mas allá que tuvimos el penal y otras aproximaciones, la intención era tener esa capacidad de juego, pero se hizo muy trabado y se cortó mucho”.

“Vinimos a buscar otro resultado. La intención era mantenernos en esa brecha de tres puntos con el líder. Pero ahora tenemos que dar vuelta de hoja y pensar en el próximo partido para volver a sumar de a tres”, concluyó el técnico de la academia.