Felipe Giménez: “Perder en casa es algo que cuesta digerir”

“Perder en casa es algo que cuesta digerir y más cuando se da por segunda vez de forma consecutiva. Esto no estaba en los papeles pero es el momento de mostrarnos más fuertes para salir de esta racha negativa, así como lo hicimos en otro momento”, manifestó Felipe Giménez, entrenador del 2 de Mayo PJC.

El DT del Gallo norteño fue muy sincero sobre el momento que atraviesan. “No estamos pasando por nuestro mejor momento en cuanto a resultados y nivel de juego. Nos estamos equivocando mucho y a raíz de esto el equipo está con falto de confianza. Tenemos que ser realistas, pisar tierra, estar calamos porque todavía no nos hemos salvado, no hemos clasificado a copa y no hemos ganado nada”.

“No somos los mejores cuando ganamos ni tampoco los peores ahora que nos tocó perder. Es verdad que es una situación incómoda perder en casa, donde creo que nunca perdimos dos partidos seguidos. Pero esto se levanta con trabajo y nosotros, como cuerpo técnico estamos tranquilos, porque confiamos en el plantel que tenemos”, concluyó.