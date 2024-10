Intermedia: El “3″ gana en partido de cierre de temporada

Los dos clubes perdieron la categoría, al igual que Martín Ledesma de Capiatá. El “3″ competirá el año próximo en la Liga Paranaense, con la intervención opcional en el Nacional B de la UFI en el segundo semestre, mientras que rojos y capiateños estarán en el circuito de la Primera B.

El campeón Recoleta y el vice Tembetary ascendieron al círculo privilegiado de nuestro fútbol.

Estadio: Luciano Zacarías. Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Liz Fleitas y Lorena Miranda. Cuarta árbitra: Fany Martínez.

Colegiales: Juan Chena; Juan Cuevas (46′ Josué Lezcano), José Salgado, Juan Guerrero y Lautaro Bogado (72′ Víctor Barchello); Thiago Villalba (63′ Thiago Ferreira), Hugo Romero, Jhonattan Palma y Claudio Orquiola; Juan Díaz y Esteban Thompson. D.T.: Herminio Ortiz. 3 de Febrero: Héctor Chamorro; Jonathan Penayo (72′ Leandro Paredes), Federico Vera, Pedro Pintos y Édgar González; Josías Irala (64′ Hernando González), Ismael Roa, Marcos Sosa y Lian Mendoza; Alejandro Aranda (72′ Aldo Torres) y Jesús Amarilla. D.T.: Édgar Fernández.

Goles: 3′ Lian Mendoza, 12′ Jesús Amarilla y 80′ Hernando González (3F): 31′ y 68′ Esteban Thompson, el primero de penal (C); Amonestados: 30′ Federico Vera (3F): .60′ Lautaro Bogado y 75′ Víctor Barchello (C). Expulsados: 86′ Juan Chena y Esteban Thompson (C); 86′ Lian Mendoza y Leandro Paredes (3F).