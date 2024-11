El Ciclón es una lágrima

Imagen cada vez más desmejorada

Nada más parecido a un partido de práctica, a ritmo cansino, con el equipo A tomando el control del juego desde el arranque y con el B, que parecía inofensivo, cuya única misión era mantener el arco en cero el mayor tiempo posible. Le dieron chance, el sparring se motivó, se volvió competitivo y hasta pudo haber ganado.

Cerro Porteño llegó temprano al gol. Pelota perdida por Marcos Cáceres, recuperación de Sergio Araújo, cesión a Piris da Motta, cuyo remate fue rebotado por el portero Aldo Bareiro para la anotación de Fernando Fernández.

Dio la sensación que si se proponía, el local iba a marcar una amplia diferencia en el marcador, pero los azulgranas, que no atraviesan por un buen momento, en vez de elevar la intensidad del juego, la bajaron.

El relajo azulgrana fue aprovechado por Tacua, al menos para adelantar sus líneas, porque el leve repunte a esa altura aún era insuficiente para llegar al empate, que se produjo en el segundo tiempo.

La primera etapa se cerró con el 98 por ciento de efectividad de pases del elenco local. Y eso tiene explicación, eran toques cortos, hasta intrascendentes, porque los visitantes no presionaban y si lo hacían no era con la coordinación necesaria. Estaban más pendientes en no recibir más tantos que en nivelar las acciones.

Una asistencia del Peta Brizuela le permitió a Diego Fernández aplicar el zurdazo para establecer el ya merecido 1-1. Tuvo que esperar que esto sucediera para que Carlos Jara Saguier incluyera cuatro variantes.

Mientras el Ciclón buscaba el desequilibrio, Tacuary estuvo a punto de aplicar el golpe de gracia. Un disparo de Camacho se desvió en Dejesús y pegó en el travesaño.

La afición azulgrana se retiró enfurecida. Y no es para menos. La capital del sentimiento transformada en la del sufrimiento, en un año totalmente perdido.

“Estamos tristes, dolidos”

“Estamos muy tristes, dolidos, porque teníamos la posibilidad de acortar y ponernos con chances concretas”, manifestó el auxiliar técnico de Cerro Porteño, Jorge Martín Núñez, quien dijo que el entrenador Carlos Jara Saguier no pudo asistir a la conferencia por un problema de garganta.

“No le pudimos dar como cuerpo técnico esa victoria que necesita el publico, estamos tristes, apresadumbrados, pero con ganas para seguir, con objetivos que cumplir por la institución no los demanda”, mencionó Núñez.

* Sector visitante. “Es un punto que nos sirve para pelear hasta el final. Los muchachos hicieron un gran sacrificio”, expresó el técnico de Tacuary, Enrique Daniel Vera. “Tuvimos situaciones claras”, agregó el popular Rambert. A esta altura la suerte del Buque barriojarense en cuanto al descenso parece estar echada.

* Llega al barrio. Juan Cruz Anselmi es nuevo coordinador de las formativas del Ciclón. El arribo del argentino no se da precisamente en un ambiente festivo.