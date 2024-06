Panamá vs. Estados Unidos, Copa América 2024: horario, formaciones y dónde ver

Panamá y Estados Unidos disputan este jueves 27 de junio la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024. Los panameños (1-3 vs. Uruguay) están obligados a sumar para continuar con vida. Por su lado, los americanos (2-0 vs. Bolivia) buscan un triunfo que anticipe la clasificación. El partido arranca a las 18:00, hora de Paraguay, en el estadio Mercedes-Benz, en Atlanta.

Copa América 2024: El historial Panamá vs. Estados Unidos

Panamá y Estados Unidos juegan entre sí por primera vez en la historia de la Copa América. Los antecedentes entre las dos selecciones de la Concacaf están registrados en Copa de Oro, clasificatorias mundialistas y amistosos. En total, disputaron 26 juegos entre 1993 y 2023: hay 2 victorias de los panameños, 7 empates y 17 triunfos de los estadounidenses.

Panamá vs. Estados Unidos, Copa América 2024: ¿Dónde ver?

Tigo Sports

Tigo Star: Canal 100

IP TV Copaco: Canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

La probable formación de Panamá vs. Estados Unidos en la Copa América 2024

Orlando Mosquera; José Córdoba, Roderick Miller, Edgardo Fariña; Michael Murillo, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis; Ismael Díaz, José Fajardo y Édgar Bárcenas.

Entrenador: Thomas Christiansen.

La probable formación de Estados Unidos vs. Panamá en la Copa América 2024

Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Timothy Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Giovanni Reyna; Tim Weah, Folarin Balogun y Christian Pulisic.

Entrenador: Gregg Berhalter.

Panamá vs. Estados Unidos, Copa América 2024: Los detalles

Hora: 18:00

Estadio: Mercedes-Benz, Atlanta

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

TV: Tigo Sports