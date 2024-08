Brasil: Fortaleza, nuevo líder tras ganar a Corinthians y tropezar el Botafogo

El Fortaleza del argentino Juan Pablo Vojvoda sigue haciendo historia y se colocó como líder en solitario al vencer por 1-0 al Corinthians, con un gol de Yago Pikachu (77′). La victoria sitúa al ‘Laion’ en primera posición con un punto más que el Botafogo y con un partido pendiente.

Lea más: Fortaleza aprovecha el tropiezo del Botafogo y es el nuevo líder de la Liga brasileña

El Palmeiras, tercero, goleó por 5-0 al penúltimo, el Cuiabá, en una actuación de gala del joven Estevão, un día después de haber sido convocado con la selección absoluta brasileña.

El Flamengo sufrió pero venció por 2-1 al Bragantino, con un gol del debutante Michael y otro en propia portería de Raul. Sin su técnico Tite, quien sufrió una arritmia cardíaca el viernes tras regresar de La Paz, aunque ya está en casa de reposo, el ‘Fla’ sigue a la cola del liderato, que tiene a cuatro puntos, y con un partido pendiente.

* Los paraguayos: Jugaron desde el inicio Isidro Pitta (Cuiabá, hasta los 82′), Mathías Villasanti (Gremio),

Ingresaron, Ángel Romero (Corinthians, a los 46′), Óscar Romero (Botafogo, a los 90+2′). Entre los suplentes, Gatito Fernández (Botafogo), Raúl Cáceres (Vitória), Damián Bobadilla (São Paulo).

Gustavo Gómez (Palmeiras) no jugó por acumulación de tarjetas. Junior Alonso (Atl. Mineiro) no fue convocado, reservado para el duelo del miércoles contra São Paulo, por la Copa do Brasil. Fabrizio Peralta (Cruzeiro) no entró en la convocatoria.

* Resultados. Sábado: Atlético Goianiense 2 - Juventude 1; Palmeiras 5 - Cuiabá 0; Atlético Mineiro 0- Fluminense 2.

Domingo: Bahía 0-Botafogo 0; Criciúma 0 - Gremio 1; Fortaleza 1- Corinthians 0; São Paulo 2 - Vitória 1; Internacional 1 - Cruzeiro 0; Flamengo 2- Bragantino 1.

Hoy: 20:00 Vasco- Atlético Paranaense.

* Los 10 primeros: Fortaleza 48, Botafogo 47, Palmeiras 44, Flamengo 44, São Paulo 41, Bahía 39, Cruzeiro 37, Atlético Mineiro 30, Atl. Paranaense 29, Vasco 28.

* Los 10 últimos: Atl. Goianiense 18, Cuiabá 18, Corinthians 22, Vitória 22, Fluminense 24, Criciuma 25, Bragantino 27, Gremio 27, Juventude 28, Internacional 28.