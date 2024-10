Amorim, el elegido por el Manchester United para reemplazan a Ten Hag

Ten Hag fue despedido después de un desastroso inicio de curso, mientras que el exdelantero neerlandés del United y del Real Madrid Ruud van Nistelrooy fue nombrado técnico interino.

Amorim, que actualmente dirige al Sporting de Portugal, está cerca de alcanzar un acuerdo para hacerse cargo del equipo de Old Trafford, según las informaciones de medios como Sky Sports, The Sun, Daily Mail y The Athletic.

El técnico de 39 años es considerado uno de los mejores exponentes de la nueva hornada del jóvenes técnicos europeos. Su nombre sonó para reemplazar a Jürgen Klopp al frente del Liverpool, pero los ‘Reds’ optaron finalmente por el neerlandés Arne Slot.

Amorim tenía 36 años cuando llevó al club de Lisboa a su primer título de liga en 19 años en 2021, y el curso pasado cosechó su segundo título liguero. Si finalmente se hace cargo del United deberá enderezar el rumbo de un equipo que ocupa el puesto 14 en la Premier League.