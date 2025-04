Vélez remonta a Peñarol en el grupo de Olimpia

En el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, Leo Fernández (48′) puso en ventaja a Peñarol, que tuvo entre los suplentes al paraguayo Héctor Villalba. Maher Carrizo (80′) y Álvaro Montoro (90+5′) dieron vuelta al marcador.

Lea más: Los canteranos salvan los muebles de Vélez

* Próximos partidos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martes 8: 21:30 Peñarol- San Antonio.

Miércoles 9: 19:00 Olimpia-Vélez.

Racing, con buen inicio

* Grupo E: Racing, con Richard Sánchez entre los suplentes, se impuso el martes en Brasil por 3-0 al Fortaleza con goles de Maximiliano Salas (26′), Agustín Almendra (48′) y Santiago Sosa (84′) .

Colo Colo rescató un empate 3-3 en su visita an Atlético Bucaramanga.

* Grupo A: Estudiantes de La Plata, con Santiago Arzamendia, ganó 2-0 en su visita al Carabobo. Anoche jugaban Universidad de Chile-Botafogo.

* Grupo B: Barcelona venció en casa 1-0 a Independiente del Valle. Anoche, Universitario-River.

* Grupo D: Libertad ganó de visitante 1-0 a Alianza Lima. Anoche jugaban Talleres y Sao Paulo.

* Grupo G: Cerro Porteño goleó de local 4-2 al Bolívar. Hoy se juega Sporting Cristal-Palmeiras

Partidos para hoy:

* Grupo C: 19:00 Central Córdoba vs. Liga de Quito, en Santiago del Estero (ESPN2). 21:30 Dep. Táchira vs. Flamengo, en San Cristóbal (ESPN).

* Grupo F: 19:00 Bahía vs. Internacional, en Salvador (ESPN7).

* Grupo G: 19:00 Sporting Cristal vs. Palmeiras, en Lima (ESPN).